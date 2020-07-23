Магазинчик натуральної косметики SOFI – саме для них розробляли незвичний мармуровий дизайн. Всі акценти у приміщені, як не дивно – на косметичних засобах.

Філософія SOFI – акцент на повністю відкритих природних інгредієнтах, саме тому дизайнерська студія вибирає кілька сирих та відмітних елементів для створення загальної збалансованої картинки, пише Archdaily.

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З мармурового брухту, зібраного з місцевого кар'єру – встановили основу.



Дизайн магазину косметики витриманий в одній кольоровій гамі / Фото Archdaily

Мармур – хорватський Planit і Maljat з Чорногорії, був мінімально оброблений. Всі інші елементи, такі як полиці та прилавок, повністю перегукуються із мармуром.



Акцент зробили на білому кольорі / Фото Archdaily

Для додання інтер'єру рівноваги та безтурботності встановили м'які матеріали – напівпрозорі штори та логотип SOFI.

Більше фото сербської крамнички SOFI: