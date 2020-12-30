Млинок для солі і перцю отримав дизайнерську премію: деталі

Млинок для солі і перцю, розроблений Захою Хадід, отримав нагороду Good Design Award 2019. Сама засновниця бренду Zaha Hadid Design померла в 2016 році.

Про досягнення млинка повідомили в пресслужбі архітектурно-дизайнерського бюро.

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Млинок для солі та перцю виготовили з кераміки та пластику. Зовні млинок вкритий матовим покриттям.



Млинок має характерну форму / фото: Zaha Hadid Architects

Його покручена форма нагадує стиль архітектури засновниці бюро Захи Хадід.

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Премію Good Design було засновано ще у 1950 році й вона вважається найпрестижнішою нагородою у сфері промислового дизайну.

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