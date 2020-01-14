Модні елементи декору в космічному стилі – фото

Мрієте полетіти в космос, проте квиток вам не по кишені? Не біда – при грамотно підібраному дизайні та дрібницях інтер'єру, можна відчути себе десь на міжпланетній станції. Пропонуємо вашій увазі 4 важливих елементи, які обійдуться вам набагато дешевше ніж справжній політ в космос.

Якщо ви оформлюєте кімнату в космічному стилі, то пам'ятайте, що лінії та форма декору повинні нагадувати космічний корабель або його складові.

Читайте також: Кухонну стільницю визнано найкращим елементом інтер’єру – фото

4 популярні елементи декору для космічного стилю кімнати

"Космічні" сходи

Якщо ви у пошуках вдалих елементів дизайну для космічного стилю – такі сходи точно не залишать вас байдужим. Якщо не подобається колір, то дизайнери радять використати металеву або хромовану фарбу.

"Ракетний стіл"

А такий стіл з'явився через натхнення космічним кораблем. Традиційні ніжки тут замінені на маленькі пускові ракети. В результаті отримуємо щось неймовірне. Дизайнери не доходять до спільного знаменника – чи доречні тут 5 ракет, чи вистачило б однієї в центрі?

Кухня



Така кухня може підійти і для офісу / фото: Ezzo Design

Розроблений компанією Ezzo Design дизайн космічної кухні – мрія для шанувальників наукової фантастики. Готуючи вечерю на такій кухні ви навіть і не помітите як спливає час. Такий стиль ідеально підходить для маленьких кухонь.

Вас зацікавить: Alibaba матиме нову штаб-квартиру: фото футуристичної будівлі

Вхід в офіс

Розроблений в 30-х роках минулого століття, вхід до офісу був неймовірно футуристичним на той час. Прекрасний зразок стилю арт-деко може стильно прикрасити вхід до офісу навіть сьогодні.

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням