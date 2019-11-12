Фіолетова ванна: як не порушити стиль та що не можна забувати
Ванна в фіолетових тонах – безпрограшний варіант, якщо ваш бюджет обмежений, але хочеться відчуття свіжості в кімнаті. Варіацій такого дизайну безліч.
Фіолетові кольори також здатні візуально розширити простір кімнати та додати гармонії з природою. Існує кілька стилів, в які можна додати фіолетові барви.
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Стилі для фіолетової ванни
SPA
Вазони – важливий елемент у стилі SPA / фото: Design Home
Для такого варіанту характерне поєднання фіолетового і зеленого кольорів. Також дозволяється додавати білі, сині та золоті кольори. Важливою є увага до дрібниць декору. Важливе:
- рушники та мочалки повинні бути зеленого і фіолетового кольору;
- мило і свічки з ароматами лаванди;
- сіль для ванни теж повинна бути фіолетового кольору;
- також варто придбати суху лаванду, набори для SPA, а також повісити картини з букетом лаванди.
Японський стиль
Приклад оформлення ванни в японському стилі / фото: Eto-vannaya
В цьому випадку варто використати ліловий відтінок фіолетового, який гармоніює з японським національним символом – сакурою . Хорошим варіантом буде умивальник в дерев'яній обробці. В ролі аксесуарів ідеальним варіантом будуть:
- японський пейзаж на стіні;
- японське віяло;
- декоративні квіти сакури.
Хай-тек
Ванни хай-тек поєднують в собі багато дрібних елементів / фото: plitka
Суть такого стилю полягає у використанні яскравих фіолетових квітів, пластику, алюмінію та скла. Поєднання цих елементів абсолютно довільне. Особливістю хай-теку є те, що сантехніка в цьому випадку теж виконує роль декору.
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Хорошим варіантом також буде мікс фіолетових кольорів із стилем кантрі. В такому варіанті в інтер’єрі активно використовується смужка і клітка.
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