Фіолетова ванна: як не порушити стиль та що не можна забувати

132 Читать новость на русском
Ванна в фиолетовых тонах 2019 – как правильно сделать ремонт ванной
Фіолетовий колір добре вписується в інтер'єр / Design Home

Ванна в фіолетових тонах – безпрограшний варіант, якщо ваш бюджет обмежений, але хочеться відчуття свіжості в кімнаті. Варіацій такого дизайну безліч.

Фіолетові кольори також здатні візуально розширити простір кімнати та додати гармонії з природою. Існує кілька стилів, в які можна додати фіолетові барви.

Схоже: Вентиляція ванної кімнати – як правильно підібрати витяжку

Стилі для фіолетової ванни

SPA  


Вазони  важливий елемент у стилі SPA / фото: Design Home

Для такого варіанту характерне поєднання фіолетового і зеленого кольорів. Також дозволяється додавати білі, сині та золоті кольори. Важливою є увага до дрібниць декору. Важливе:

  • рушники та мочалки повинні бути зеленого і фіолетового кольору;
  • мило і свічки з ароматами лаванди;
  • сіль для ванни теж повинна бути фіолетового кольору;
  • також варто придбати суху лаванду, набори для SPA, а також повісити картини з букетом лаванди.

Японський стиль


Приклад оформлення ванни в японському стилі / фото: Eto-vannaya

В цьому випадку варто використати ліловий відтінок фіолетового, який гармоніює з японським національним символом – сакурою . Хорошим варіантом буде умивальник в дерев'яній обробці. В ролі аксесуарів ідеальним варіантом будуть:

  • японський пейзаж на стіні;
  • японське віяло;
  • декоративні квіти сакури.

Хай-тек


Ванни хай-тек поєднують в собі багато дрібних елементів / фото: plitka

Суть такого стилю полягає у використанні яскравих фіолетових квітів, пластику, алюмінію та скла. Поєднання цих елементів абсолютно довільне. Особливістю хай-теку є те, що сантехніка в цьому випадку теж виконує роль декору.

Вам сподобається: Облицювання плиткою стін з гіпсокартону у ванній: який матеріал використати

Хорошим варіантом також буде мікс фіолетових кольорів із стилем кантрі. В такому варіанті в інтер’єрі активно використовується смужка і клітка.

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням

 

 

Теги: Дизайн Ідеї для інтер'єру Ремонт Ідеї для дому
blog_ava
Кімната на балконі: що треба знати, щоб перепланувати
29 жовтня
905
Залиште відгук