Монохромний дизайн – це простір, в якому більшість елементів інтер'єру мають один колір. Хоч дизайнери часто використовують прості чорні або білі однотонні простори через їх нейтралітет, ніхто не забороняє експериментувати, та використовувати майже будь-який колір для оформлення інтер'єру.

Відомі дизайнери дослідили як використання єдиного кольору, але в різних відтінках впливає на загальний вигляд інтер'єру, повідомляє Archdaily.

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Загалом виділяють три стратегії, за допомогою яких колір може змінити своє значення: підкреслення, уніфікація та зонування.

Три стратегії для монохромних кухонь:

Підкреслення



Інтер'єр кухонь завжди найчастіше піддається експериментами / Фото Archdaily

Дизайн з одним кольором на кухні є корисною стратегією, особливо, якщо ми прагнемо виділити весь простір або будь-який з його елементів зокрема. За допомогою цього засобу можна протиставити колір стін до кольору побутової техніки, підкреслити спеціальні покриття або посуд та аксесуари.

Уніфікація



Навіть однаковий колір може зробити з кухні стильний простір / Фото Archdaily

Вибір монохромної палітри може бути ефективною стратегією для уніфікації елементів. Такий спосіб робить уніфікацію популярним варіантом, якщо власник хоче сміливого дизайну. Дизайнери тут користуються насиченими відтінками, напівтонами та варіаціями кожного обраного кольору.

Зонування



Зонування теж може бути хорошим способом оновлення інтер'єру кухні / Фото Archdaily

Деякі проєкти краще виглядають, якщо організація простору відбувається зонуванням на кольори. Хтось посилює це зонування за допомогою мобільних перегородок, які відкриваються або закриваються залежно від використання кухні.

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Проте найефективніший спосіб – зонування кольором. В таких випадках колір кухні повинен сильно відрізнятись від решти помешкання.