Одна з тайських дизайнерських студій провела реновацію інтер'єрів в університеті Бангкока. Ремонт зачепив студентську їдальню, кілька лабораторій, аудиторії та коридори. Дизайн вирішили зробити монохромним з чітким поділом на зони, а також переосмислили планування.

Також дизайнери вирішили трохи змінити планування, повідомляє Archdaily.

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Дизайн намагається вирішити потребу у створенні справді спільних просторів для роботи. Роблять це шляхом знищення перегородок.



Простори стали більшими та світлішими / Фото Archdaily

Для створення цих універсальних просторів ми тактично видалили перегородки, зберігаючи при цьому чіткість та пропорції плану,

– розповіли дизайнери.



Коридор виконаний у білих тонах з бірюзовим акцентом / Фото Archdaily

Далі ми використали універсальні меблі, які підвищують зручність використання та інтерактивність просторів. Особливий інтерес викликає перетворення студентської їдальні, де стіни, стеля та навіть підлога виконані в одному кольорі – бірюзовому.



Меблі стали "інтерактивнішими" / Фото Archdaily

Також студія замінила меблі в аудиторіях та чітко відзонувала їх за допомогою кольору.

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Зайві перегородки вирішили забрати / Фото Archdaily