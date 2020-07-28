Монохромність в дизайні: креативний інтер'єр університету з Таїланду – фото
Одна з тайських дизайнерських студій провела реновацію інтер'єрів в університеті Бангкока. Ремонт зачепив студентську їдальню, кілька лабораторій, аудиторії та коридори. Дизайн вирішили зробити монохромним з чітким поділом на зони, а також переосмислили планування.
Також дизайнери вирішили трохи змінити планування, повідомляє Archdaily.
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Дизайн намагається вирішити потребу у створенні справді спільних просторів для роботи. Роблять це шляхом знищення перегородок.
Простори стали більшими та світлішими / Фото Archdaily
Для створення цих універсальних просторів ми тактично видалили перегородки, зберігаючи при цьому чіткість та пропорції плану,
– розповіли дизайнери.
Коридор виконаний у білих тонах з бірюзовим акцентом / Фото Archdaily
Далі ми використали універсальні меблі, які підвищують зручність використання та інтерактивність просторів. Особливий інтерес викликає перетворення студентської їдальні, де стіни, стеля та навіть підлога виконані в одному кольорі – бірюзовому.
Меблі стали "інтерактивнішими" / Фото Archdaily
Також студія замінила меблі в аудиторіях та чітко відзонувала їх за допомогою кольору.
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Зайві перегородки вирішили забрати / Фото Archdaily
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