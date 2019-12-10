Монолітне будівництво: плюси та мінуси таких будинків

Технологія монолітного будівництва дозволяє не лише будувати багатоповерхові споруди, але й відчиняє двері до незвичних архітектурних рішень. Що таке монолітне будівництво, які його переваги та недоліки – читайте в нашому матеріалі.

Монолітне будівництво – це суцільна залізобетонна споруда, котра відливається поверх за поверхом.

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Плюси монолітного будинку

Унікальна архітектура монолітних квартир



Такі будинки дуже швидко зводяться / фото: Ebi Plus

Монолітний будинок дозволяє реалізувати нестандартні форми, тому у вас є можливість придбати квартиру з унікальною архітектурою. Висота стель тут в основному перевищує 3 метри. В такій квартирі планувати житловий простір набагато простіше ніж в класичних цегляних.

Високі поверхи

Квартира або пентхаус на 20-30 поверсі з хорошим видом на місто? Це можливий лише в будинку з монолітним типом будівництва.

Теплоізоляція

Залізобетон вимагає утеплення, але завдяки монолітній конструкції, де немає ані швів, ані тріщин або стиків, що пропускають протяг – квартира буде теплою.

Бетон також зарекомендував себе як матеріал з високою тепломісткістю, тому прогріті монолітні стіни й підлога залишатимуться теплими довгий час.

Швидкість будівництва

Монолітна технологія дозволяє будувати будинки швидше, ніж із цегли. Тому, вкладати гроші в такий об'єкт буде не так ризиковано. Швидше за монолітний будинок будують лише панельне житло.

Мінуси монолітного будинку

Ціна



Для архітекторів тепер більше можливостей для фантазії / фото: РеспектСтройИнвест

Вартість монолітного будинку висока через складну технологію будівництва, тому монолітні стіни і перекриття обходяться дорого. Також послуги майстрів обходяться недешево.

Висока звукопровідність

Бетон дуже добре проводить звук, а через монолітну конструкцію, звук від перфоратора поширюється на кілька поверхів.

Саме тому в квартирі необхідно зробити звукоізоляцію як стін так і підлоги.

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Імовірність неякісної роботи

Такий ризик існує у всіх будинках з різним типом будівництва. Проте, якщо ви вклали великі гроші в будинок, отримати квартиру з неякісним перекриттям чи стінами двічі неприємніше.

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