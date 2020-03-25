Монтаж гіпсокартону на стіни: де застосовується та види – фото
Один з найпростіших найпоширеніших матеріалів, яким оздоблюють стіни – гіпсокартон. Його перевагою є надійність, відносно легкий монтаж та невисока ціна. Які види монтажу та де застосовується – читайте в нашому матеріалі.
Монтаж гіпсокартону на стіни проводиться порівняно в швидкі терміни і не вимагає надмірних фізичних зусиль.
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Де застосовується гіпсокартон
Найпоширеніші варіанти
Найдешевший гіпсокартон – сірого кольору / фото: Ваша хата
Для лоджій, терас, ванних кімнат, душових, басейнів, санітарних вузлів, підвальних приміщень, укосів дверей і вікон.
Інші варіанти
Громадські приміщення, такі як вестибюлі, фоє, коридори, холи, а також ноші для комунікацій, вентиляційні канали та ліфтові шахти. Проте, тут знадобиться дорожчі види гіпсркартону.
Кухня та ванна
Вогнестійкий гіпсокартон, зазвичай, рожевого кольору / фото: Fenixcenter
Тут вам знадобляться вогнестійкий і водостійкі варіанти відповідно.
Види робіт
Каркасний
Приклад металевого каркасу / фото: Avangard
Каркас буває двох видів – металевий та дерев'яний. Монтаж каркасу вимагають нерівні поверхні, а також ванна та кухня.
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Безкаркасний
Кухня та ванна вимагають лише металевого каркасу / фото: Megaprom
Дешевший та простіший варіант. В цьому випадку гіпсокартон кріпиться до стіни за допомогою шпаклівки, гіпсу, та інших клейких будівельних сумішей. Застосовується лише у житлових приміщеннях. Не рекомендується безкаркасний спосіб облицювання на кухні чи у ванній.
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