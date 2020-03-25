Монтаж гіпсокартону на стіни: де застосовується та види – фото

Один з найпростіших найпоширеніших матеріалів, яким оздоблюють стіни – гіпсокартон. Його перевагою є надійність, відносно легкий монтаж та невисока ціна. Які види монтажу та де застосовується – читайте в нашому матеріалі.

Монтаж гіпсокартону на стіни проводиться порівняно в швидкі терміни і не вимагає надмірних фізичних зусиль.

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Де застосовується гіпсокартон

Найпоширеніші варіанти



Найдешевший гіпсокартон – сірого кольору / фото: Ваша хата

Для лоджій, терас, ванних кімнат, душових, басейнів, санітарних вузлів, підвальних приміщень, укосів дверей і вікон.

Інші варіанти

Громадські приміщення, такі як вестибюлі, фоє, коридори, холи, а також ноші для комунікацій, вентиляційні канали та ліфтові шахти. Проте, тут знадобиться дорожчі види гіпсркартону.

Кухня та ванна



Вогнестійкий гіпсокартон, зазвичай, рожевого кольору / фото: Fenixcenter

Тут вам знадобляться вогнестійкий і водостійкі варіанти відповідно.

Види робіт

Каркасний



Приклад металевого каркасу / фото: Avangard

Каркас буває двох видів – металевий та дерев'яний. Монтаж каркасу вимагають нерівні поверхні, а також ванна та кухня.

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Безкаркасний



Кухня та ванна вимагають лише металевого каркасу / фото: Megaprom

Дешевший та простіший варіант. В цьому випадку гіпсокартон кріпиться до стіни за допомогою шпаклівки, гіпсу, та інших клейких будівельних сумішей. Застосовується лише у житлових приміщеннях. Не рекомендується безкаркасний спосіб облицювання на кухні чи у ванній.

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