Можна навіть подрімати: в Індії облаштували комфортний офіс для тамтешніх IT-спеціалістів – фото

В місті Козікод, що в Індії, облаштували офіс у бізнес-парку Хіліт. Автори прагнули розробити робочий простір без стресу, який назвали "Купи мені кави". В офісі працюватимуть співробітники однієї з місцевої IT-компанії.

Загальна площа офісу становить майже 223 квадратних метрів, пише Archdaily.

Читайте також: Естетика бетону: приклад квартири в індустріальному стилі – фото з Еквадору

Простір розкинувся на третьому поверсі бізнес-парку Hilite. Через популярність індустріального стилю в офісних приміщеннях, цей проєкт не став вирізнятись інтер'єром. Стеля та підлога тут практично не зазнали обробки.



Індустріальний стиль допомагає створити атмосферу майстерні / фото: Archdaily

В інтер'єрі розробники вирішили використати багато кімнатних рослин, щоб покращити мікроклімат в офісі.

Планування офісу хоч і має чітке планування з поділом на зони, проте працювати можна всюди. Тут є обідня, ігрова, переговорна та "брейнштормінгова" зона. Також є місця для відпочинку та сну.



В офісі облаштовані двоповерхові ліжка / фото: Archdaily

Попри відкритість офісу, тут також присутні окремі місця для приватної роботи та кабінети для управлінців фірми.

Вас може зацікавити: Бетонний шезлонг: дизайнери презентували колекцію "брутальних" меблів – фото

Дивіться більше фото комфортного офісу:

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням