Можна навіть подрімати: в Індії облаштували комфортний офіс для тамтешніх IT-спеціалістів – фото
В місті Козікод, що в Індії, облаштували офіс у бізнес-парку Хіліт. Автори прагнули розробити робочий простір без стресу, який назвали "Купи мені кави". В офісі працюватимуть співробітники однієї з місцевої IT-компанії.
Загальна площа офісу становить майже 223 квадратних метрів, пише Archdaily.
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Простір розкинувся на третьому поверсі бізнес-парку Hilite. Через популярність індустріального стилю в офісних приміщеннях, цей проєкт не став вирізнятись інтер'єром. Стеля та підлога тут практично не зазнали обробки.
Індустріальний стиль допомагає створити атмосферу майстерні / фото: Archdaily
В інтер'єрі розробники вирішили використати багато кімнатних рослин, щоб покращити мікроклімат в офісі.
Планування офісу хоч і має чітке планування з поділом на зони, проте працювати можна всюди. Тут є обідня, ігрова, переговорна та "брейнштормінгова" зона. Також є місця для відпочинку та сну.
В офісі облаштовані двоповерхові ліжка / фото: Archdaily
Попри відкритість офісу, тут також присутні окремі місця для приватної роботи та кабінети для управлінців фірми.
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