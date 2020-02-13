На виставці у Стокгольмі представили український дизайн та килими – фото

Тенденції в українському дизайні інтерєрів та популярні килими ручної роботи представили у Стокгольмі. Виставка Stockholm Furniture & Light Fair є найбільшою в Скандинавії.

Про подію повідомило посольство України у Швеції на своїй сторінці у фейсбук.

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Виставка відбулась 10 лютого.



Всі килими пошиті в Україні / фото: Vandra Rugs AB



У Стокгольмі завершилася найбільша в скандинавському регіоні виставка меблів та освітлення, в рамках якої дизайн-компанією FILD були успішно представлені найактуальніші тенденції в українському інтер'єрному дизайні. Вкотре у Швеції високо оцінили креативність, сміливі кольорові рішення та високу якість виробів вітчизняного виробника,

– йдеться в дописі.



Презентували також тенденції в світі української архітектури / фото: Посольство України у Швеції

На виставці традиційно були представлені килими від Vandra Rugs AB – україно-шведського ткацького ательє. Повідомляється, що вироби шиються вручну на Херсонщині тамтешніми майстринями.



В килимах втілені традиційні українські візерунки / фото: Vandra Rugs AB

Цього разу для виставки ательє підготувало колекцію дизайнерських килимів від Амі Катца, Ларса Нільсона, Юрій Зименка, Єви Шильдт, Майї Йогансон Страндер.

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Виставку спільно супроводжували українські та шведські дизайнери / фото: Vandra Rugs AB

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