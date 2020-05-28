Надихнувшись вишивкою: в китайському шоурумі з'явився "переплетений" дизайн стелі – фото

15:59, -

В діловому кварталу міста Ченду, що в Китаї, відкрили новий шоурум з цікавим інтер'єром. Елементи оздоблення приміщення тут переплетені між собою, що є абсолютно нехарактерним для тамтешніх норм дизайну інтер'єру.