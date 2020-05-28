Надихнувшись вишивкою: в китайському шоурумі з'явився "переплетений" дизайн стелі – фото
В діловому кварталу міста Ченду, що в Китаї, відкрили новий шоурум з цікавим інтер'єром. Елементи оздоблення приміщення тут переплетені між собою, що є абсолютно нехарактерним для тамтешніх норм дизайну інтер'єру.
Загальна площа проєкту становить близько 400 квадратних метрів, пише Archdaily.
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Загалом інтер'єр оформлено в білих тонах з дерев'яними вставками. За таким самим принципом оформлювали дизайн стелі виставкового залу.
Тут зазвичай відбуваються виставки продуктів харчування / Фото Archdaily
За словами дизайнерів, вони надихнулись взаємопроникною формою вишивки шовковими нитками, уявляючи гігантський переплетений гобелен. Таке рішення також слугує як цікаве декоративне освітлення.
Проєктанти вибрали білий штучний камінь, обробку деревом та мідь, які власне зумовили колірну гаму інтер'єру.
Колір має символічне значення для дизайнерів / Фото Archdaily
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Використання міді символізує золото. Адже золотий – це колір птаха бога сонця, що за легендою мешкав неподалік від Ченду.
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