Настільна лампа, якій понад 30 років, стає трендом у світі – фото

Компанія David Village Lighting осучаснила лампу, яку розробила ще у 1986 році. Сьогодні настільна лампа, яка доступна у 4 кольорах, посідає перші місця у рейтингах популярності.

Про нове дихання старого дизайну, пише Dezeen.

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David Village Lighting – торговельна компанія меблів та освітлення, яка є авторизованим акціонером понад 70 брендів різних дизайнерів. Серед них присутня також Tolomeo Micro Bicolour – так називається лімітований тираж цієї настільної лампи.



Лампа своїм зовнішнім виглядом нагадує аналоги, які були популярні у 80-х. / фото: Dezeen

Лампа має шарнірну ніжку, яка дозволяє користувачеві налаштувати лампу під себе. Окремо регулюється також і голова лампи, що дасть змогу направити світло в потрібний бік.

На вершині абажура є невеликий отвір позаду. Дірка розсіює світло вгору.



Жовтий, синій, червоний та білий – обмежена колірна варіативність має заграти на руку розробникам / фото: Dezeen

Їхня мета (розробників лампи – 24 канал) переробити освітлення для поліпшення якості життя, за допомогою хорошого освітлення простору відповідно до потреб людей,

– розповіли у David Village Lighting.

Версія на фото – оновлена. В новій модифікації 99 відсотків фарби, використовуваних на лампі, відновлюються, мінімізуючи потрапляння хімічних речовин у навколишнє середовище. Крім того, кожен світильник оснащений світлодіодною лампочкою, яка споживає мало електричної енергії.

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Повернення до старих варіантів дизайну є трендом у світі дизайнерів / фото: Dezeen

Після шаленого успіху ламп, компанія взялась за редизайн інших світильних елементів. Торшери, настінні лампи та зовнішні світильники модифікацій будуть представлені найближчим часом.

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