Настільна лампа, якій понад 30 років, стає трендом у світі – фото
Компанія David Village Lighting осучаснила лампу, яку розробила ще у 1986 році. Сьогодні настільна лампа, яка доступна у 4 кольорах, посідає перші місця у рейтингах популярності.
Про нове дихання старого дизайну, пише Dezeen.
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David Village Lighting – торговельна компанія меблів та освітлення, яка є авторизованим акціонером понад 70 брендів різних дизайнерів. Серед них присутня також Tolomeo Micro Bicolour – так називається лімітований тираж цієї настільної лампи.
Лампа своїм зовнішнім виглядом нагадує аналоги, які були популярні у 80-х. / фото: Dezeen
Лампа має шарнірну ніжку, яка дозволяє користувачеві налаштувати лампу під себе. Окремо регулюється також і голова лампи, що дасть змогу направити світло в потрібний бік.
На вершині абажура є невеликий отвір позаду. Дірка розсіює світло вгору.
Жовтий, синій, червоний та білий – обмежена колірна варіативність має заграти на руку розробникам / фото: Dezeen
Їхня мета (розробників лампи – 24 канал) переробити освітлення для поліпшення якості життя, за допомогою хорошого освітлення простору відповідно до потреб людей,
– розповіли у David Village Lighting.
Версія на фото – оновлена. В новій модифікації 99 відсотків фарби, використовуваних на лампі, відновлюються, мінімізуючи потрапляння хімічних речовин у навколишнє середовище. Крім того, кожен світильник оснащений світлодіодною лампочкою, яка споживає мало електричної енергії.
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Повернення до старих варіантів дизайну є трендом у світі дизайнерів / фото: Dezeen
Після шаленого успіху ламп, компанія взялась за редизайн інших світильних елементів. Торшери, настінні лампи та зовнішні світильники модифікацій будуть представлені найближчим часом.
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