Найкращі будинки 2020 року за версією Archdaily – фото
Понад три тижні відоме архітектурне видання Archdaily оголосило голосування за найкращі будівлі у світі у 2020 році. Окрім житлових приміщень, нагороджували також лікарні, комерційні, освітні, індустріальні та інші будівлі.
Про результати оголосили на сайті платформи Archdaily.
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В цьому році всього було визначено 15 різних категорій, кожна з яких отримала свою нагороду найвищого гатунку.
Свої голоси залишили 95 тисяч читачів сайту. Найцікавіші проєкти пропонувала не спеціальна комісія, а самі читачі.
До вашої уваги 15 найкращих архітектурних проєктів у 2020 році
Найкращий мультифункціональний проєкт
Будинок REM'A. Португалія.
Площа будинку 450 квадратних метрів / фото: Archdaily
Виділяючи широкий спектр спеціалізацій, типологій, масштабу, матеріалу та місцеположення, переможці є лише відбитком широкої роботи з професією. Від глобального півдня до скандинавських територій визнані виняткові проєкти,
– пише Archdaily.
Найкращий комерційний проєкт
Заправка для електрокарів COBE. Данія
400 метрів квадратних для автомобілів передбачено / фото: Archdaily
Премія з архітектури культурного призначення
Дизайнерський дім. КО. Марокко
3857 метрів квадратних налічує будинок / фото: Archdaily
Освітня архітектура
Середня школа. Gad. Китай
Загальна площа комплексу – понад мільйон квадратних метрів / фото: Archdaily
Архітектура призначена для лікувальних цілей
Kengo Kuma & Associates. Німеччина
Приміщення має всього 141 квадратний метр / фото: Archdaily
Найкращі гостьові будинки
MUDA-Architects. Китай
1800 метрів квадратних є на території гест-хаусу / фото: Archdaily
Найкращий приватний будинок
Aires Mateus. Португалія
Площа – 670 квадратних метрів / фото: Archdaily
Найкращий багатоквартирний будинок
Dimitri Roussel. Франція
Понад 10 тисяч квадратних метрів має будинок / фото: Archdaily
Індустріальна архітектура
Сортувальна фабрика для сміття. BIG. Данія
Рівно 41 тисячу квадратних метрів має будівля / фото: Archdaily
Найкраща внутрішня архітектура
Книгарня. X+Living. Китай
Близько 1300 метрів квадратних / фото: Archdaily
Найкращий офіс
Одна з Голлівудських будівель. Selgascano. США
Понад 12 тисяч квадратних метрів / фото: Archdaily
Громадська архітектура
Аеропорт. Safdie Architectsє. Сінгапур
Розміри інтер'єру летовища становлять 135 тисяч 700 квадратних метрів / фото: Archdaily
Релігійна архітектура
Каплиця. John Pawson. Німеччина
Всередині каплиця має лише 30 квадратних метрів / фото: Archdaily
Затишна місцина
"Будинок-паразит". El Sindicato Arquitectura. Еквадор
Всередині лише 12 метрів квадратних / фото: Archdaily
До слова: Дім з очима: В Австрії побудували незвичний будинок з видом на Альпи – фото
Спортивна архітектура
Тенісний корт. Marc Mimram. Франція
5 тисяч 300 квадратних метрів становить площа комплексу / фото: Archdaily
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