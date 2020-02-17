Найкращі будинки 2020 року за версією Archdaily – фото

Понад три тижні відоме архітектурне видання Archdaily оголосило голосування за найкращі будівлі у світі у 2020 році. Окрім житлових приміщень, нагороджували також лікарні, комерційні, освітні, індустріальні та інші будівлі.

Про результати оголосили на сайті платформи Archdaily.

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В цьому році всього було визначено 15 різних категорій, кожна з яких отримала свою нагороду найвищого гатунку.

Свої голоси залишили 95 тисяч читачів сайту. Найцікавіші проєкти пропонувала не спеціальна комісія, а самі читачі.

До вашої уваги 15 найкращих архітектурних проєктів у 2020 році

Найкращий мультифункціональний проєкт

Будинок REM'A. Португалія.



Площа будинку 450 квадратних метрів / фото: Archdaily

Виділяючи широкий спектр спеціалізацій, типологій, масштабу, матеріалу та місцеположення, переможці є лише відбитком широкої роботи з професією. Від глобального півдня до скандинавських територій визнані виняткові проєкти,

– пише Archdaily.

Найкращий комерційний проєкт

Заправка для електрокарів COBE. Данія



400 метрів квадратних для автомобілів передбачено / фото: Archdaily

Премія з архітектури культурного призначення

Дизайнерський дім. КО. Марокко



3857 метрів квадратних налічує будинок / фото: Archdaily

Освітня архітектура

Середня школа. Gad. Китай



Загальна площа комплексу – понад мільйон квадратних метрів / фото: Archdaily

Архітектура призначена для лікувальних цілей

Kengo Kuma & Associates. Німеччина



Приміщення має всього 141 квадратний метр / фото: Archdaily

Найкращі гостьові будинки

MUDA-Architects. Китай



1800 метрів квадратних є на території гест-хаусу / фото: Archdaily

Найкращий приватний будинок

Aires Mateus. Португалія



Площа – 670 квадратних метрів / фото: Archdaily

Найкращий багатоквартирний будинок

Dimitri Roussel. Франція



Понад 10 тисяч квадратних метрів має будинок / фото: Archdaily

Індустріальна архітектура

Сортувальна фабрика для сміття. BIG. Данія



Рівно 41 тисячу квадратних метрів має будівля / фото: Archdaily

Найкраща внутрішня архітектура

Книгарня. X+Living. Китай



Близько 1300 метрів квадратних / фото: Archdaily

Найкращий офіс

Одна з Голлівудських будівель. Selgascano. США



Понад 12 тисяч квадратних метрів / фото: Archdaily

Громадська архітектура

Аеропорт. Safdie Architectsє. Сінгапур



Розміри інтер'єру летовища становлять 135 тисяч 700 квадратних метрів / фото: Archdaily

Релігійна архітектура

Каплиця. John Pawson. Німеччина



Всередині каплиця має лише 30 квадратних метрів / фото: Archdaily

Затишна місцина

"Будинок-паразит". El Sindicato Arquitectura. Еквадор



Всередині лише 12 метрів квадратних / фото: Archdaily

До слова: Дім з очима: В Австрії побудували незвичний будинок з видом на Альпи – фото

Спортивна архітектура

Тенісний корт. Marc Mimram. Франція



5 тисяч 300 квадратних метрів становить площа комплексу / фото: Archdaily

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