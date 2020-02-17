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Найкращі будинки 2020 року за версією Archdaily – фото

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Архітектурні цікавинки 2020 року / Archdaily

Понад три тижні відоме архітектурне видання Archdaily оголосило голосування за найкращі будівлі у світі у 2020 році. Окрім житлових приміщень, нагороджували також лікарні, комерційні, освітні, індустріальні та інші будівлі.

Про результати оголосили на сайті платформи Archdaily.

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В цьому році всього було визначено 15 різних категорій, кожна з яких отримала свою нагороду найвищого гатунку.

Свої голоси залишили 95 тисяч читачів сайту. Найцікавіші проєкти пропонувала не спеціальна комісія, а самі читачі.

До вашої уваги 15 найкращих архітектурних проєктів у 2020 році

Найкращий мультифункціональний проєкт

Будинок REM'A. Португалія.


Площа будинку 450 квадратних метрів / фото: Archdaily

Виділяючи широкий спектр спеціалізацій, типологій, масштабу, матеріалу та місцеположення, переможці є лише відбитком широкої роботи з професією. Від глобального півдня до скандинавських територій визнані виняткові проєкти,
– пише Archdaily.

Найкращий комерційний проєкт

Заправка для електрокарів COBE. Данія


400 метрів квадратних для автомобілів передбачено / фото: Archdaily

Премія з архітектури культурного призначення

Дизайнерський дім. КО. Марокко


3857 метрів квадратних налічує будинок / фото: Archdaily

Освітня архітектура

Середня школа. Gad. Китай


Загальна площа комплексу – понад мільйон квадратних метрів / фото: Archdaily

Архітектура призначена для лікувальних цілей

Kengo Kuma & Associates. Німеччина


Приміщення має всього 141 квадратний метр / фото: Archdaily

Найкращі гостьові будинки

MUDA-Architects. Китай


1800 метрів квадратних є на території гест-хаусу / фото: Archdaily

Найкращий приватний будинок

Aires Mateus. Португалія


Площа – 670 квадратних метрів / фото: Archdaily

Найкращий багатоквартирний будинок

Dimitri Roussel. Франція


Понад 10 тисяч квадратних метрів має будинок / фото: Archdaily

Індустріальна архітектура

Сортувальна фабрика для сміття. BIG. Данія


Рівно 41 тисячу квадратних метрів має будівля / фото: Archdaily

Найкраща внутрішня архітектура

Книгарня. X+Living. Китай


Близько 1300 метрів квадратних / фото: Archdaily

Найкращий офіс

Одна з Голлівудських будівель. Selgascano. США


Понад 12 тисяч квадратних метрів / фото: Archdaily

Громадська архітектура

Аеропорт. Safdie Architectsє. Сінгапур


Розміри інтер'єру летовища становлять 135 тисяч 700 квадратних метрів / фото: Archdaily

Релігійна архітектура 

Каплиця. John Pawson. Німеччина


Всередині каплиця має лише 30 квадратних метрів / фото: Archdaily

Затишна місцина

"Будинок-паразит". El Sindicato Arquitectura. Еквадор


Всередині лише 12 метрів квадратних / фото: Archdaily

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Спортивна архітектура

Тенісний корт. Marc Mimram. Франція


5 тисяч 300 квадратних метрів становить площа комплексу / фото: Archdaily

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням

 
Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Ідеї для інтер'єру Ідеї для екстер'єру Архітектура Дизайн
Як зробити декоративний камін з гіпсокартону своїми руками: особливості та покрокова інструкція
14 лютого
2216
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