Найкрасивіші музеї, які відкрились в 2019 році – фото будівель

Експерти відомого архітектурного видання Dezeen назвали найкрасивіші музеї та арт-галереї, що почали свою роботу минулого року. Редакція 24 каналу вибрала 5 найцікавіших будівель, в яких розміщуються виставки.

Ці будівлі зроблять свій внесок не лише у культурну спадщину світу, але й архітектурну, повідомляє Dezzen.

Вас зацікавить: Тренди в інтер’єрі у 2020 році: що вважається стильним, а чого варто позбутись

Найкрасивіші музеї, які відкрились у 2019 році

Національний музей Катару



Музей відразу посів почесне місце в культурі Катару / фото: Dezeen

Троянду пустелі будували протягом десяти років. Будівля розташована у столиці близькосхідної країни Досі. Архітектором цього шедевру став французький дизайнер Жан Новель.

Twist Gallery



Лінії будівлі повторюють вигини річки / фото: Dezeen

Нова багатофункціональна арт-галерея розташована у парку Кістефос, що у Норвегії. Будівля служить не лише місцем розміщення історичного музею, але й виконує функції моста через річку. Автор приміщення для арт-галереї Б`ярке Інгельс.

The Shed



Назва будинку перекладається з англійської як ангар / фото: Dezeen

Нью-Йоркська галерея займає вісім поверхів у підніжжі хмарочоса Hudson Yards. Проєкт будівлі розробило відоме архітектурне бюро Diller Scofidio + Renfro. Цікаво, що дах галереї зроблений з полімеру.

Художній музей



Міст розташований у провінції Хуань / фото: Dezeen

Китайський музей, як і норвезька галерея є мостом через ріку, який також з'єднює дві частини міста. Розташована конструкція у місті Цзішоу.

Читайте також: Топ-3 найцікавіших новин зі світу архітектури в 2019 році: огляд

Музей човнів



Інша назва – Причал Віндермір / фото: Dezeen

Ідея конструкції музею човнів полягає у тому, що потрапити в музей можна не тільки з боку суші, але і з боку води — в музей можна запливати також на човнах. Будівля розташована в Озерному краї, що у Великобританії.

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням