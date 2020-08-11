Серед величезного модельного ряду електрокамінів Dimplex по праву можна виділити серію Revillusion.

Особливістю цієї серії є унікальна візуалізація полум'я. Відмінність від 2D електрокамінів з технологією полум'я OptiFlame у тому, що всі моделі Revillusion мають по два комплекти декоративних дров, які розділяє напівпрозорий екран "Semi-Transparent MiragePanel™". Завдяки цьому екрану полум'я знаходитися не на задній стінці вогнища (як в OptiFlame), а наче серед дров. Відображення полум'я на "зникаючій" дзеркальній поверхні візуально збільшує глибину топки, робить полум'я об'ємним і більш реалістичним. Якісний муляж дров створює картинку реального каміна навіть при вимкненій візуалізації полум'я.

Серія Revillusion складається з трьох моделей. Вбудований підлоговий камін

Revillusion 30 (RBF30) і окремо стоячі Revillusion 20 (RLG20) і Revillusion 25 (RLG25)



На фото електрокамін Dimplex Revillusion 30 (RBF30) (ШхВхГ), мм 792 x 676 x 302

Електрокамін Revillusion 30 – це поєднання класичних форм і високої технологічності. Топка відрита, без передньої дзеркальної панелі, що надає вигляду реального дров'яного каміна. Крім надреалістичної картинки горіння дров, електрокамін має вбудований обігрівач з можливістю регулювання температури в приміщенні. Топка електрокаміну має внутрішнє підсвічування, колір якого можна вибрати самостійно.

Під кошиком дров знаходиться муляж вугілля, з вбудованими світлодіодами, що створює ефект тління. Дрова також йдуть з функцією тління. У режимі візуалізації полум'я камін споживає всього 20 Вт, що важливо з постійним зростанням цін на енергоресурси. Крім того, тільки електрокаміни Revillusion мають датчик світла, за допомогою якого відбувається автоматичне регулювання яскравості полум'я в залежності від рівня освітлення у кімнаті. Управління можливе як з пульта, так і з сенсорної панелі, яка гасне при відсутності активності.

Revillusion, як і всі електрокаміни, є повністю пожежобезпечним, оскільки не нагрівається при роботі, тому обмежень за матеріалом ніші або порталу немає. Дана модель ідеально підійде для класичного інтер'єру преміумкласу, будь то квартира чи комерційне приміщення.



На фото електрокамін Dimplex Revillusion 30 (RBF30)

На відміну від Revillusion 30, електрокаміни Revillusion 20 (RLG20) і Revillusion 25 (RLG25) йдуть без корпусу.



На фото електрокамін Dimplex Revillusion 25 (RLG25)

Тобто такі каміни є повністю мобільними і не вимагають монтажу. Дана модель ідеально підійде у випадку, коли вже є дров'яний камін, але труднощі, пов'язані з його використанням і обслуговуванням, відбивають бажання розпалювати його часто. У таких випадках цю модель можна встановитися в саму топку каміна, насолоджуватися видом полум'я кожного дня, незалежно від пори року, і легко забрати його, коли потрібно розпалити вогонь.



На фото електрокамін Dimplex Revillusion 25 (RLG25)

Також часто цю модель вибирають, коли вже сама ніша або декоративний портал зроблені, і підібрати під ці розміри електрокамін, що вбудовується, неможливо.

Моделі Revillusion 20 (RLG20) і Revillusion 25 (RLG25) відрізняються між собою розмірами і наявністю у Revillusion 25 муляжу вугілля з ефектом тління, який розміщений під кошиком з дровами.

У даних моделях вбудований регульований обігрівач на 1,4 квт. Якщо використовувати тільки візуалізацію полум'я, то споживання електрокаміна становитиме всього 9 Вт.



На фото електрокамін Dimplex Revillusion 25 (RLG25)

Електрокамін підійде для різних стилів інтер'єру, а завдяки мобільності його завжди можна взяти з собою на дачу або заміський будинок, і романтичний вечір вам гарантований.

Подивитися весь модельний ряд електрокамінів Dimplex можна на фірмовому сайті dimplex-kaminy.com.ua або відвідавши шоуруми за адресою м.Київ, вул. Обсерваторна, 13/15, вул. Анни Ахматової, 35. Детальна консультація фахівця за тел. (097) 500 17 37 та (050) 500 17 37.