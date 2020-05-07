Не руйнувати, а відновлювати: оновлений дизайн сторічного будинку в Японії

2m26 Kyoto House – це дім, офіс, ательє з дерева та приміщення для проведення різноманітних заходів. Дизайнери повністю відремонтували столітній будинок Кіото-Нагая, що в Японії.

Раніше будинок був спроєктований та оформлений подовженими рядами, як житлові приміщення для майстрів, комірників, робітників і були структурно з'єднані між собою глиняними стінами, часто підтримуючи загальну систему даху, пише видання Archdaily.

До теми – Піцерія 70-х років у Монреалі – соковитий дизайн та незвичні фактури: фото

Дизайнерська студія приділила чималу увагу його оригінальній типології, структурі та використанню матеріалів. Після кількох років, залишених у занедбаному стані, основні стіни та конструкція даху були сильно пошкоджені і їх потрібно було спочатку закріпити.



Дизайнери вирішили не руйнувати історичний будинок / фото: Archdaily

Потім була побудована нова дерев'яна конструкція, щоб укріпити основу будинку та запропонувати більше можливостей простору та циркуляції. Творці проєкту вдало поєднали традиції японського народу разом із сучасними тенденціями забудови.



Усі елементи проєкту вдало поєднані між собою / фото: Archdaily

Пошкоджені та вже не придатні для використання бруси спалювали на місці, а велику кількість глини зі старого даху та стін зберігали, просіювали та повторно використовували для закріплення основних стін.

Нова конструкція побудована з використанням кедрового дерева місцевого виробника. Ідеально виготовлені татамі на другому поверсі були створені умілим майстром, що також базується в Кіото.



Майже всі етапи будівництва виконували локальні майстри / фото: Archdaily

Сидячи на татамі, дерев'яних меблях, гуляючи по кедру і танцюючи на кам'яній полірованій підлозі передпокою, мешканці мають можливість повністю зануритись у атмосферу Японії. Високі розсувні скляні двері як на вході, так і на виході дозволяють мінливому сонячному світлу проникати щодня.

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням