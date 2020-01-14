Елементи інтер'єру, яких варто позбутись – поради дизайнера

Мода річ примхлива – деякі речі та меблі в інтер'єрі вашого будинку з часом втрачають свою популярність. Щороку дизайнери радять щось змінити, щоб допомогти вам підтримувати своє помешкання свіжим та яскравим. Про те які речі вже втратили свою актуальність – у нашому матеріалі.

Найшвидше з моди виходять дрібнички, проте їх легко замінити

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Неактуальні елементи інтер'єру

Важкі штори



Легкі фіранки чи тюлі зроблять простір набагато приємнішим / фото: Insider

Грубі важкі штори роблять кімнату темною. Колись такі фіранки були на вершині моди. Адже вони зазвичай мають класичний дизайн, який доповнював витончений інтер'єр кімнати.

Сьогодні ж вважається, що такі матеріали лише забирають природне світло та роблять людей похмурими. Сьогодні рекомендують вибирати легкі штори або тюлі чи навіть взагалі обійтись без них.

"Мертве" світло



Замінити лампочки – буде найдешевшим способом / фото: Insider

Флуоресцентні, неонові або галогенні лампи часто сьогодні використовуються через економію електроенергії. Проте дизайнери рекомендують використовувати "жовті лампи", які більше нагадують сонячне світло або полум'я свічки. Найкраще для цього підходять класичні лампи розжарювання.

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Акценти



Краще робити акценти за допомогою подушок / фото: Insider

Минула декада пройшла під акомпонемент моди стін з яскраво вираженими вкрапленнями кольорів. Сьогодні ж, на думку фахівців, до таких рішень треба ставитись обережніше. Так, сьогодні радять "розбавляти" однотонність дзеркалом, предметами мистецтва чи кімнатними рослинами.

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