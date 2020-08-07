В столиці Китаю місцева архітектурна фірма взялась за ремонт старого міського будинку. Окрім прозорих стін та стильного інтер'єру, будівля отримала задній двір, який обкладений дзеркалами з усіх боків, що і зробило його ніби невидимим.

Реновацію зробили для будинку в типовому районі хутонг, пише Archdaily.

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Хутонг – саме таку назву мають типові житлові квартали в містах на півночі Китаю. Вони вирізняються вузькими вуличками, які забудовані одноповерховими традиційними китайськими будиночками з мініатюрним заднім двориком.



Вже багато десятків років такі будинки руйнуються / Фото Archdaily

Втім, сьогодні такі райони переживають занепад, а особливо це відчувається саме в Пекіні (Бейджині). Більшість з цих таунхаусів розпадаються на очах, але один з власників будинку в районі хутонг вирішив відремонтувати його.

Весь проєкт втілили лише за 14 днів, а найбільше уваги присвятили саме задньому двору.



Дзеркала мають привернути увагу до проблеми / Фото Archdaily

Ремонт зроблено у будинку, де господар жив із бабусями та дідусями, коли він був дитиною. Через роки поневірянь будинок майже зруйнувався, і всілякі спогади про дитинство зникли разом з ним. Сьогодні власник повертається до будинку.



Маленький дворик є улюбленим місцем в будинку / Фото Archdaily

Дзеркальне скло використовується на підлозі та стінах двору. Адже відображення дозволяє бачити навколишні будинки, що привертає увагу до їхнього руйнування. До того ж, за словами власника, це місце є найкращим для відтворення спогадів.

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Сьогодні сусіди також взялись за реновацію своїх помешкань, адже дзеркало дозволило привернути увагу до проблеми навколишніх будинків.