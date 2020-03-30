Носити маски стане зручніше: в Китаї вигадали спеціальне пристосування для медиків – відео

Китайський виробник 3D принтерів Creality виготовляє тисячі пряжок для медичних масок, які допоможуть полегшити життя медиків, для яких ледь не цілодобове носіння масок залишає болісні сліди.

Про виготовлення таких пряжок, пише Dezeen.

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Пряжки дозволяють полегшити носіння масок, та зменшать тиск на вуха.



Таке пристосування дозволяє зменшити тиск на вуха / фото: Dezeen

Побачивши, що лікарі та медсестри скаржаться на сильний фізичний біль, спричинених масками для обличчя, я почав замислюватися над тим, що може допомогти їм полегшити дискомфорт,

– розповів старший дизайнер компанії Guoliang Ji.

Пристосування друкуються на 3D принтері за короткий час. Зокрема 5 пряжок можна виготовити за одну годину на принтері від фірми Creality.



Фірма готова ділитись макетом / фото: Dezeen

Компанія базується в китайському місті Женьшень та закликає громадян робити такі пряжки вдома на своїх принтерах.

Загалом у розпорядженні фірми є 100 принтерів, які працюють по 10 годин на добу. Виготовляючи за зміну близько 1600 масок.



Дизайнера вразили фото медиків, які борються з коронавірусом / фото: Dezeen

Зазначимо, що після зменшення кількості хворих на коронавірус в Китаї знову відновлюють роботу фабрики та дизайнерські студії.

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