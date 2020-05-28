Нові кондиціонери: технології завтрашнього дня, що доступні вже сьогодні

Вже нікого не здивувати кондиціонером в будинку або офісі, магазині і навіть дитячому садку. Більшість з них стандартні і звичні. А як щодо чогось новенького?

Технології завтрашнього дня, що доступні вже сьогодні.

Представляємо вашій увазі кондиціонери, які рвуть шаблони!

Інверторні кондиціонери PANASONIC серії Etherea знають про ваш комфорт все.

Детальніше про особливості кондиціонерів PANASONIC нового покоління

NANOE

Унікальна, очисна технологія Nanoe розроблена і запатентована компанією Panasonic. Аналогів на ринку не існує.

NANOE – біологічне очищення повітря з позитивним результатом в 99%. Холодний електрод збирає на собі вологу, яка проходить через високу напругу. На виході маємо водну капсулу з електричним зарядом Nano розміру, від 5 до 20 нанометрів.

Їх термін життя в 6 разів більший, ніж у звичайного іона за рахунок високого рівня вологи всередині, а це значить, що вони встигають долітати в найвіддаленіші та важкодоступні кути. Nano частинки проникають глибоко в тканини меблів, одягу і шкіру людини, очищають їх і зволожують.

Технологія Nanoe з легкістю і високою ефективністю знищує віруси, бактерії, алергени, цвіль, грибок і неприємні запахи. За допомогою ОН-радикалів, що містяться в водних Nano капсулах, які проникають всередину шкідливих часток, забирають у них водень, і руйнують зсередини. Впливають не тільки на літаючих шкідників, а й на тих, що вже осіли на поверхні.

ECONAVY

ECONAVI – це вбудований датчик.

Принцип його роботи можна поділити на чотири етапи:

Визначає присутність/відсутність людини в приміщенні. Датчик розуміє, коли ви виходите з кімнати, і зменшує оберти кондиціонера, оскільки немає необхідності охолоджувати або обігрівати порожню кімнату. При вашому поверненні потужність відновлюється;

Визначає місце розташування людини, оптимізуючи і направляючи в її сторону потік повітря. Таким чином не потрібно нарощувати максимальну потужність, і витрачати додаткову енергію на охоплення всієї території;

Визначення людської активності. У процесі занять спортом, система автоматично збільшує потужність, а під час вашого відпочинку, навпаки, зменшує оберти, і подає потік повітря в комфортному обсязі;

Здатний розуміти погоду на вулиці. Регулює потужність роботи: зменшує її, коли сонячно або збільшує, коли похмуро.

Це дає можливість використовувати комфортно свою техніку, зайвий раз не витрачати час на збалансування потрібного режиму, і економити електрику внаслідок оптимізованої роботи. Зменшення втрат електроенергії може сягати до 38%.

Econavi – сучасна, інтелектуальна система управління кондиціонером для створення комфортного рівня мікроклімату без участі людини.

Щоб датчик працював максимально коректно, не ставте поруч із ним великі предмети, зволожувачі або нагрівальні прилади. Якщо перебувати деякий час без руху, датчик може розцінити це як відсутність людини.

P-TECH компресор

Panasonic Thermal Enhancement або компресор P-TECH – це нова технологія, яка розганяє на повну частоту обертань компресор за найкоротші терміни після включення. А це означає, що чекати не потрібно, насолоджуйтеся ефектом від результату відразу. При цьому, дані компресори є одними з найбільш тихих на ринку кондиціонування. Можна не хвилюватися і встановлюючи їх в спальні чи приміщенні, де є діти, та не боятися скарг сусідів.

AEROWINGS

Aerowings створює прямий потік повітря до стелі, розподіляючи його по всій площі. Опускаючись вниз, охолоджене повітря створює ефект прохолодного душу, коли людина не замерзає як при прямому потоці повітря, а рівномірно охолоджується. З цією функцією можна не перейматися через встановлення і користування кондиціонером поруч зі спальним місцем.

Подвійні повітряні заслінки в тандемі із потужним вентилятором допомагають створити найсильніший потік повітря, що дозволить швидше досягти ефекту.

Дизайн Z/XZ (Дизайнерська серія Etherea)

Внутрішні блоки даних кондиціонерів виконані в оригінальному дизайні. Вони мають прямокутну форму з гострими кутами (вітрильна форма), що додає їм благородний і строгий вигляд.

Доступні в двох кольорах: сріблястий матовий або нешліфований алюміній (серія XZ) і білий матовий (серія Z).

У матовому виконанні кондиціонери виглядають незвично. Окремо варто зауважити, що зовнішній блок покритий якісною порошковою фарбою білого кольору, яка вбереже кондиціонер від корозії на довгі роки.

Інверторні кондиціонери PANASONIC заощадять вам не тільки кошти, а й час. Вони подбають про домашній мікроклімат і якість роботи всередині самої системи. Функція самодіагностики буде тримати під контролем його справність, а якщо щось не так, відразу ж про це повідомить. Самостійно видалить всі запахи, бактерії і цвіль, що накопичилися всередині дренажної труби, на початковому етапі їх утворення. Не побоїться сильних морозів за вікном, до -15 °С, а вдосконалена система Inverter + на 20% зменшить ваш рахунок за електрику.

Ми впевнені в якості своїх кондиціонерів, тому гарантія на компресори становить 5 років!

Купити і замовити монтаж кондиціонерів Panasonic можна у офіційного дилера - компанії Мікроклімат м. Київ, вул. Анни Ахматової, 35. Професійна консультація за телефонами (044) 592-90-50, (096) 761-63-28 або в чаті онлайн-підтримки на сайті.