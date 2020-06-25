Новий тренд в інтер'єрі: ланцюги замість перегородок – фото
В одному з ресторанів індійського Мумбаї штори мають не лише дивний вигляд, але й застосування. Перегородки в залі та на кухні тут зроблені з численних ланцюгів. Як виглядає таке новаторство в інтер'єрі – дивіться в матеріалі.
Метою дизайнерів було надати можливість кожному відчути себе частинкою процесу приготування їжі, повідомляє Dezeen.
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Щоб досягти цього відчуття, компанія Serie Architects "направляла" всі зали в ресторані площею 370 квадратних метрів до своєї великої відкритої кухні.
Стіни та стійка тут зроблені з чорного граніту / Фото Dezeen
Саме завдяки ланцюгам кухню вдалось розділити на три секції: бар з напоями, центральний кухонний простір і зона, яка присвячена приготуванню десертів.
Ланцюги можуть стати популярним елементом інтер'єру / Фото Dezeen
Ланцюги дозволяють поділити простір та водночас частково бачити один одного,
– розповів один з дизайнерів.
Кухня має кілька різних зон / Фото Dezeen
Перед кухнею було розміщено високий стілець та ряд табуретів, щоб відвідувачі могли побачити, як кухарі готують замовлення.
Загалом зал доволі відкритий / Фото Dezeen
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Зал також поділений на різні зони за допомогою ланцюгів. Інтер'єр також вирізняється своїм контрастом між підлогою чорного кольору та коричневою стелею.
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