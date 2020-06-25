В одному з ресторанів індійського Мумбаї штори мають не лише дивний вигляд, але й застосування. Перегородки в залі та на кухні тут зроблені з численних ланцюгів. Як виглядає таке новаторство в інтер'єрі – дивіться в матеріалі.

Метою дизайнерів було надати можливість кожному відчути себе частинкою процесу приготування їжі, повідомляє Dezeen.

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Щоб досягти цього відчуття, компанія Serie Architects "направляла" всі зали в ресторані площею 370 квадратних метрів до своєї великої відкритої кухні.



Стіни та стійка тут зроблені з чорного граніту / Фото Dezeen

Саме завдяки ланцюгам кухню вдалось розділити на три секції: бар з напоями, центральний кухонний простір і зона, яка присвячена приготуванню десертів.



Ланцюги можуть стати популярним елементом інтер'єру / Фото Dezeen

Ланцюги дозволяють поділити простір та водночас частково бачити один одного,

– розповів один з дизайнерів.



Кухня має кілька різних зон / Фото Dezeen

Перед кухнею було розміщено високий стілець та ряд табуретів, щоб відвідувачі могли побачити, як кухарі готують замовлення.



Загалом зал доволі відкритий / Фото Dezeen

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Зал також поділений на різні зони за допомогою ланцюгів. Інтер'єр також вирізняється своїм контрастом між підлогою чорного кольору та коричневою стелею.