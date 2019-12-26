Новий рік 2020: як прикрасити дім до свят і не витратити зайвого

Новий рік – це час для казки та магії. В новорічні свята так хочеться, щоб нас оточували красива ялинка, різноманітні іграшки та вогники. Саме такі речі й творять справжню магію Нового року! І, що найприємніше, кожен може створити цю магію самостійно у квартирі чи будинку.

Новорічні прикраси, особливо в сезон свят і напередодні самого Нового року, коштують непристойно дорого. Але це зовсім не привід відмовлятися від домашньої казки!

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Насправді, атмосферу новорічних свят можна створити своїми руками, витративши на це трохи свого часу та включивши на повну фантазію. Пропонуємо до вашої уваги цікаві варіанти декорування квартири чи будинку.

В яких кольорах прикрашати будинок до Нового року 2020

Головним кольором 2019 року Pantone оголосив класичний синій. Однак робити його основним в новорічному інтер'єрі не варто. У Рік білого Щура в пріоритеті повинні бути тепліші відтінки. Наприклад, блакитний. Він виглядатиме святково.



Як прикрасити ялинку у Рік білого Щура

Важливо, щоб новорічний декор поєднувався і доповнював основний інтер'єр. Так, якщо ваш будинок оформлений в стилі хай-тек або лофт, то класичні атрибути новорічного інтер'єру, на кшталт зеленої натуральної ялинки, будуть виглядати неорганічно. А ось металева ялинка в цьому випадку – вдале рішення.

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Декор на Новий рік 2020: стежте, щоб новорічні прикраси доповнювали інтер'єр

Розмір приміщення теж має значення. Глобальний і габаритний новорічний декор доречний в просторих будинках, а в маленькій квартирі новорічне дерево, іграшки і прикраси повинні бути невеликих розмірів, щоб не перевантажувати простір.

Перш ніж почати прикрашати будинок чи квартиру, визначтеся із загальною концепцією. Пам'ятайте, що стіни, підвіконня, стеля повинні бути витримані в єдиному стилі. Якщо вам до душі класика, зупиніться на стандартній зелено-червоній кольоровій гамі, використовуйте звичні гірлянди і вінки. Задумали новорічну гламурну вечірку – металеві, перламутрові, золоті кольори вам допоможуть.



Декор на Новий рік 2019: дотримуйтесь єдиної кольорової гами

Свічки та вогники на Новий рік

Важливу роль в декоруванні будинку чи квартири відіграє світло. Лише однієї лампи на стелі не достатньо, щоб створити ефект м'якого та теплого світла. Тут на допомогу приходять свічки та вогники.

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Свічки краще обирати грубої форми, так вони будуть вам служити довше. Замість підсвічників ви можете використовувати будь-що: наприклад, обв'язати свічки нитками чи обклеїти ялинкою!



В'язані підсвічники на Новий рік 2020



Підсвічники з ялинки на Новий рік 2020

Фантазії тут немає меж, але перед тим, як декорувати свічку – помістіть її у незаймисту оболонку, наприклад, скляний стакан. Головне, ніколи не залишайте свічки без нагляду і не залишайте їх поблизу легкозаймистих речей. А якщо свічка починає догоряти, то з підсвічника її теж варто дістати.

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Новорічний підсвічник з шишок



Підсвічники з корицею будуть не лише гарно виглядати, а й пахнути

Щодо вогників, то вони личитимуть не лише ялинці. Ними можна декорувати стіни, двері та вікна (для вікон краще обирати вертикальні вогники). Найкраще, якщо вогники будуть в одній кольоровій гамі із вашим декором. Обирайте спокійні і теплі кольори – помаранчевий, червоний, білий. А от яскраві вогники, які світяться усіма кольорами веселки частіше всього створюють атмосферу хаосу, тож від них краще відмовитись.



Декорування новорічними вогниками

Декорування столу та кухні

При оформленні новорічного столу керуйтеся правилом контрастності. Якщо ваш вибір припав на білу скатертину, то серветки, свічки, статуетки можуть бути малинового, бордового, червоного, золотого кольору. На червоній скатертині виграшно виглядатимуть білі декоративні елементи.



Декорування столу на Новий рік 2020

Для кухонних стільців можна придбати новорічні чохли. Або їх можна пошити із червоної тканини та доповнити білим помпоном чи об'ємним бантом.



Декор кухні на Новий рік 2020

Дуже легко перетворити звичайний холодильник на... сніговика! Для цього візьміть різнокольоровий скотч та виріжте усі елементи – очі, ніс, ґудзики та шарф. Наклейте їх і насолоджуйтесь!



Декор холодильника на Новий рік 2020

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Нехай свято стукає у вікна і двері

Не забудьте поділитися святковим настроєм з сусідами і випадковими перехожими – прикрасьте вікна і вхідні двері. Замість квіткових горщиків на підвіконні можна встановити композицію з сухих гілок або шишок, поставити гарний торшер з новорічною тематикою, кілька свічок, розкласти ялинкові іграшки. Цікаво буде виглядати на вікні скляна ваза, повністю наповнена цукерками в золотистих обгортках.

Вхідні двері можна прикрасити новорічним вінком: його можна робити, як з ялинки, так і з побутових речей. А прикрасити вінок можна апельсинами, мандаринами, шишками, корицею тощо.



Новорічний вінок з шишок та ялини



Новорічний вінок із іграшок



Новорічний вінок із винних корків

Невеликі ялинки для декору

Прикрашати будинок можна також невеликими ялинками, які можна зробити власноруч. Якщо головну лісову красуню ви поставите в кімнаті, то маленькі ялинки можна поставити на кухні чи в коридорі.

Для того, щоб зробити ялинку із шишок, вам знадобиться конус (з цупкого картону чи пінопласту), шишки, біла фарба, клей та крихітні кульки для декору. Обклейте вашу основу шишками та підфарбуйте трішки шишки в білий колір, щоб ялинка виглядала "засніженою". Прикрасьте ялинку невеликими кульками. Також для декору можна використовувати палички кориці, аніс чи гвоздику.



Ялинка з шишок

За таким же принципом можна зробити ялинки із ниток. Краще брати нитки для в'язання – вони грубші. Обмотайте конус для ялинки нитками та приклейте зверху прикраси. Виглядає дуже тендітно та святково!



Ялинки із ниток для в'язання ​

Прикрашати усе-усе не потрібно

Не прагніть по максимуму прикрасити весь свій будинок – нехай основний масив декору буде в тому приміщенні, де сім'я проводить найбільше часу. В інших кімнатах досить обійтися непомітними елементами. Поставте в спальні ялинку з винних корків, повісьте в передпокої кілька ялинкових іграшок, накиньте на крісло плед з зимовими мотивами, покладіть перед вхідними дверима килимок з новорічним малюнком – і святкова атмосфера вашого будинку забезпечена.

Редакція 24 Каналу бажає вам приємних новорічних свят!

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