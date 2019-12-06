Новорічний декор: як прикрасити камін та дотриматись техніки безпеки

Новорічні та різдвяні свята в багатьох асоціюються з сімейним затишком. Ще більше затишку, без сумнівів, дає полум’я каміну. Проте саме камін найважче прикрасити перед святами, зокрема через строгі протипожежні правила. Як прикрасити камін до Нового року та забезпечити безпеку – у нашому матеріалі.

Джерело відкритого вогню потребує прискіпливішого ставлення до вибору матеріалу для декору, а також розміщення прикрас.

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Правила безпеки декору каміну

заборонено розміщувати предмети декору на нижньому рівні або підлозі біля каміна;

рекомендовано утриматись від використання стрічок, натуральних гілок та шишок. Але, якщо ви таки використовуватимете такі елементи, то пам’ятайте про запобіжні заходи;

паперові та тканинні прикраси моментально загоряються, тому їх використання можливе лише на достатній відстані від джерела вогню;

рекомендовано брати за основу для декору матеріали, які слабко або взагалі горять (метал, скло, азбест, спеціальний пластик).

Варіанти декору каміну

Шкарпетки



Шкарпетки на каміні – відмінний атрибут для новорічних свят / фото: Pinterest

Безпрограшний варіант – розвішування шкарпеток і рукавиць, де можна приховати маленькі подарунки. За бажанням можна вплести блискучу гірлянду в ряд зі свічок на полиці каміну.

Акценти



По боках можна також поставити дві штучні ялинки / фото: Cleaning63

Якщо у вас камін без полички, то добре підійде варіант із встановленням по обидва боки від вогнища високих композицій. Це можуть бути витягнуті вази, конуси та інші "високі" предмети.

Дровітня



Штучні дрова можна буде використовувати багато років / фото: Ochag

Дрова біля каміна теж додають особливого шарму, але набагато красивіше виглядатимуть "несправжні" дрова з гофрованого картону, загорнений в рулон.

Гілочки роблять із дрібних картонних згортків і приклеюють до поліна. Далі скріплюєте скотчем, а поверхню фарбуєте в колір снігу – готово.

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Імітація вогню



Найбезпечніший вид каміну – штучний / фото: Okgabelousova

Якщо у вас немає справжнього або штучного каміна – можна виготовити імітацію з картонної коробки та подарункового паперу.

В середину ставите акуратно складену гірлянду. Можливе використання ліхтариків або склянок, на дно яких поміщені свічки.

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