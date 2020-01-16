Нью-Йоркський хмарочос у формі вежі з коробок змінить дизайн: фото

Американський мільйонер Ларрі Сілверштейн спільно з архітектором Норманом Фостером працюють над дизайном одного з майбутніх хмарочосів. Спочатку планувалось будувати "вежу із скріплених коробок".

Підприємець відмовився від цієї затії, пише New York Post.

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Проблемна вежа третя ліворуч / фото: New York Post

Річ у тім, що для за довгий час так і не вдалось знайти орендаря "коробкового" будинку.

Сілвершейн вже побудував три з чотирьох хмарочосів, а останній ще й досі на проєктній стадії.



Сілверштейн (другий праворуч) разом з колегами / фото: New York Post

Перший проєкт будинку з площею три мільйони квадратних метрів був розроблений ще у 2006 році. Через 9 років компанія "21 Століття Фокс" розглядала можливість таки стати орендарем приміщення, але підписаний договір так і не вступив у дію.



Одна з веж Сілверштейна / фото: New York Post

Найважливіше зараз знайти охочих орендувати вежу 3 ("коробкова" вежа – 24 канал),

– розповів Сілверштейн.

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Зараз мільйонер разом з архітектором Норманом Фостером спробують спростити дизайн екстер'єру будинку, а разом з тим спробувати знайти орендаря.

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