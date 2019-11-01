Каміни, конвектори та кондиціонери – як комфортно пережити холод, не пересушуючи повітря

Систему опалення можна розділити на основну та додаткову. Завдання основної системи - забезпечити теплом приміщення в незалежності від температури на вулиці, а додатковий обігрів призначений замінити основний в міжсезоння або доповнити, коли не вистачає основного.

Котли

Найпоширеніше основне опалення – котел. Залежно від джерела опалення котли поділяються на електричні, твердопаливні, газові ті інші. Всіх їх об'єднує робоча схема – котел гріє воду, а вода, в свою чергу, за допомогою провідника (батарея, радіатор, фанкойл), передає тепло повітрю. Ця система опалення поширена в наших широтах з відомих причин – найдоступніший варіант, щодо інших систем, і надійний.

Недоліки котлів – великі витрати на енергоресурси, можливий дим, сухість повітря.

Тепловий насос для обігріву помешкання

Але разом зі збільшенням вартості на енергоресурси все більше зростає інтерес до складніших і економніших систем. Це теплові насоси. Робота теплового насоса полягає в перенесенні тепла з однієї зони в іншу. У разі опалення приміщення – бере тепло з вулиці і переносить в приміщення. Ця дія відбувається завдяки переходу теплоносія з одного стану в інший, з рідини в газ і навпаки. При переході відбувається кипіння. Саме при кипінні теплоносій і поглинає тепло, яке в подальшому переносить в опалювальне приміщення.

Передача тепла повітрю відбувається за допомогою конденсації теплоносія (переходу з газоподібного в рідкий стан). Тепловий насос може відібрати тепло з повітря навіть при мінусовій температурі, але чим нижче температура, тим складніше і енергетично витратнішою буде робота. Цю проблему вирішує геотермальний тепловий насос, коли обладнання відбирає тепло не з повітря, а з землі або води. У порівнянні з котлом, тепловий насос економніший в 2-3 рази, але і вартість такого обладнання вище.

Конвектори та кондиціонери

Як додаткове опалення у нас найчастіше використовують конвекторні і масляні обігрівачі. Мобільність, простота використання і доступність зробили це обладнання популярним. Особливістю конвекторного обігріву є таймер, що дозволяє обігрівати лише у потрібний час.

Як більш економний, додатковий обігрів, можна використовувати кондиціонер. По суті, кондиціонер – це і є тепловий насос. Просто при роботі на охолодження тепло переноситися на вулицю, а при роботі на обігрів – переноситися в приміщення. Користуватися кондиціонером як обігрівачем найкраще в міжсезоння, коли на вулиці ще плюсова температура.

У такому випадку споживає він набагато менше енергії: в порівнянні зі звичайним обігрівачем – в 3-5 разів. При мінусовій температурі продуктивність кондиціонера падає, тому доцільно використовувати цей тип опалення в міжсезоння або при невеликому мінусі в повітрі. Але існують інверторні кондиціонери, що адаптовані під роботу з низькими температурами на тепло. Їх можна використовувати як основне джерело тепла. Вартість таких кондиціонерів значно вища від звичайних моделей.

Камін – стиль і тепло водночас

Користувачі класичних дров'яних камінів безумовно цінують їх не стільки за тепло, а скільки за атмосферу затишку. Проте у звичайних камінів є ряд небезпечних нюансів.

Один із серйозних недоліків звичних дров’яних камінів у тому, що їх потрібно регулярно чистити від сажі, зберігати протипожежну безпеку, володіти окремою коміркою для дрів.

Цікавий варіант додаткового джерела тепла пропонує компанія Dimplex. Ця компанія виробляє електрокаміни, які використовуються як декор, але крім естетичної функції, деякі моделі мають вбудований електричний нагрівач і здатні обігріти приміщення до 25 кв.м. Крім нагрівача, моделі серії Opti-Myst мають 3D імітацію полум'я і диму. Вона створюється за рахунок роботи парогенератора і спеціального підсвічування, зволожує повітря, що є корисним доповненням для мікроклімату. Набирають популярності настінні типи електрокамінів, які можна розмістити в будь-який інтер'єр від класики до хай-теку. Часто такі каміни купують в дитячу кімнату або спальню, і використовують замість нічничка, такі моделі також мають функцію обігріву.

Переглянути та обрати свій тип обігріву можна у м. Київ, вул. Обсерваторна 13/15. Телефон: (044)-592-90-50. Підібрати модель у офіційних представників Dimplex.ua https://dimplex-kaminy.com.ua

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