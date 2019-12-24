Дизайн екстер’єру гаража: які є варіанти облицювання

Якщо ви вже побудували гараж та навіть оформили інтер’єр – саме час подбати про зовнішній вигляд будови. Екстер’єр гаража відіграє не лише естетичну роль, але й має багато практичних функцій. Як вибрати облицювання гаража, яке найкраще підходить саме вам – читайте у нашому матеріалі.

Зовнішнє облицювання покликане захистити гараж та ваше авто від опадів, ультрафіолетових променів та постійного перепаду температур.

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Варіанти зовнішнього облицювання гаража

Фарбування



Залізні гаражі поширені в українських містах / фото: MFIN

Найдешевшим та найпростішим варіантом оформлення екстер’єру гаража стане фарбування стін. Фарба підійде для більшості типів гаражів, а найоптимальнішою буде для металевого.

Плюсом можна назвати також асортимент кольорів та відтінків, а дорога акрилова чи емульсійна фарба ще й прослужать довго. Для роботи вам не треба мати особливі вміння чи інструменти.

Тинькування



Найпоширеніший варіант оформлення зовнішнього вигляду гаража / фото: Строй дом

Класичний варіант із тинькуванням стін. Його перевага в дешевизні матеріалів, доступності. До того ж, стіни можуть бути додатково покриті ще одним оздобленням, наприклад, фарбою.

Також завдяки нехитрим способам, на тиньк можна нанести якусь структуру і візерунок. Наприклад, "короїд" або "шуба".

Вагонка

Фальшивий брус – хороший варіант для зовнішнього облицювання / фото: Segodnya

Стильним варіантом буде дерев’яна вагонка, проте пластикова теж може підійти. Вагонка найкраще зберігає тепло в гаражі, захищає стіни від ударів і здатна витримувати коливання температур.

Якщо ви таки виберете дерев’яну вагонку, то не забувайте, що перед використанням дерево потрібно обробити спеціальними розчинами. Інакше воно швидше втратить колір та почне гнити, до того ж збільшується ризик виникнення шкідників, які харчуються деревом.

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Камінь



Камінь має велику кількість варіацій / фото: All biz

Найдорожче, проте "вічне" покриття. Камінь не боїться вологи чи перепадів температури. Цей матеріал прослужить вам багато років, до того ж виглядає такий гараж дуже презентабельно.

Якщо хочете зекономити, то ринок пропонує дешевший штучний камінь. Перевагою штучного каміння є більша кількість варіацій.

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