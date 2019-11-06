Облицювання плиткою стін з гіпсокартону у ванній: який матеріал використати
Під час ремонту гіпсокартон може бути хорошим варіантом для оздоблення стін. Проте у ванній кімнаті лише конструкції з гіпсокартонних плит недостатньо, необхідно подбати також про облицювальну плитку.
Як і кожна технологія ремонту, варіант з використанням гіпсокартону під облицювальну плитку має свої переваги та недоліки.
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Плюси використання гіпсокартону у ванній:
- конструкції з гіпсокартону легко та швидко монтуються;
- можна зробити додаткову теплоізоляцію приміщення мінеральною ватою між стійками каркаса;
- мінімум пилу і будівельного сміття під час проведення робіт.
Мінуси гіпсокартону:
- єдиною проблемою є те, що конструкція забирає простір у ванній, який і без того зазвичай обмежений.
Після встановлення конструкції з гіпсокартону, варто подумати який матеріал використати для приклеювання облицювальної плитки до стіни.
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Що вибрати?
Клей
Найпростіший та найдешевший спосіб / фото: You Tube
Технологія на основі будівельного клею найдешевша, тому і користується популярністю. Мінусом такого методу є імовірність відшарування плитки або її просідання.
Рідкі цвяхи
Якщо вдома відпала одна плитка, то хорошим варіантом будуть саме рідкі цвяхи / фото: Toolboxprodhouse
Добре підійде для прикріплення однієї-двох плиток, проте не усієї ванної. Рідкі цвяхи дуже добре тримають плитку, проте собівартість такого методу не виправдана.
Клейові суміші
Суміші завжди трохи дорожчі за звичайний клей / фото: Toolboxprodhouse
Такий матеріал вважається найоптимальнішим. В суміш входить звичайний будівельний клей з спеціальними еластичними домішками. Такі суміші надійно триматимуть плитку на стінах чи підлозі.
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