Облицювання плиткою стін з гіпсокартону у ванній: який матеріал використати

Під час ремонту гіпсокартон може бути хорошим варіантом для оздоблення стін. Проте у ванній кімнаті лише конструкції з гіпсокартонних плит недостатньо, необхідно подбати також про облицювальну плитку.

Як і кожна технологія ремонту, варіант з використанням гіпсокартону під облицювальну плитку має свої переваги та недоліки.

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Плюси використання гіпсокартону у ванній:

конструкції з гіпсокартону легко та швидко монтуються;

можна зробити додаткову теплоізоляцію приміщення мінеральною ватою між стійками каркаса;

мінімум пилу і будівельного сміття під час проведення робіт.

Мінуси гіпсокартону:

єдиною проблемою є те, що конструкція забирає простір у ванній, який і без того зазвичай обмежений.

Після встановлення конструкції з гіпсокартону, варто подумати який матеріал використати для приклеювання облицювальної плитки до стіни.

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Що вибрати?

Клей



Найпростіший та найдешевший спосіб / фото: You Tube

Технологія на основі будівельного клею найдешевша, тому і користується популярністю. Мінусом такого методу є імовірність відшарування плитки або її просідання.

Рідкі цвяхи



Якщо вдома відпала одна плитка, то хорошим варіантом будуть саме рідкі цвяхи / фото: Toolboxprodhouse

Добре підійде для прикріплення однієї-двох плиток, проте не усієї ванної. Рідкі цвяхи дуже добре тримають плитку, проте собівартість такого методу не виправдана.

Клейові суміші



Суміші завжди трохи дорожчі за звичайний клей / фото: Toolboxprodhouse

Такий матеріал вважається найоптимальнішим. В суміш входить звичайний будівельний клей з спеціальними еластичними домішками. Такі суміші надійно триматимуть плитку на стінах чи підлозі.

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