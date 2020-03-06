Облицювання стін по-азійськи: поради з Піднебесної – фото

З притаманним спокоєм та єднанням з природою азійці підходять до питання облицювання стін у своїх помешканнях. Обожнювані українцями шпалери, є справжньою рідкістю для азійських народів. Що натомість використовують азійці при облицюванні стін вдома, та які поради вони можуть дати – читайте в нашому матеріалі.

Ми зібрали для вас кілька найпопулярніших способів облицювання стін в азійських країнах, та чому вони не рекомендують клеїти шпалери.

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Поради, щодо облицювання стін з азійським підходом

Шпалери

Через сумнівні колірні гами та видимість швів на стиках, азійці не використовують шпалери вдома. Навіть існує жарт, що в кімнаті зі шпалерами неможливо досягнути дзену. Все через перфекціонізм азійських народів.

Камінь



В азійських будинках часто використовується камінь як облицювання стін / фото: Mukachevo

Особливо поширений спосіб облицювання стін камінням в Китаї. Популярні всі види: мармур, декоративна цегла, звичайний камінь та інше. Каміння дозволяє зберегти прохолоду в будинку, має хорошу звукоізоляцію, та не боїться вологи.

Дерево



Ідеально рівна поверхня стіни – ось, що насправді цінують азійці / фото: Oremonte

Ні, не класичне дерево, а рідке. Це спеціальний вид фарби, який змішують з грунтовою сумішшю. За своєю структурою фарба є дуже тягучою, а після висихання утворює тонкий шар, який схожий на ті ж шпалери, але не має стиків. Також її спокійно можна змішувати з різними кольорами та отримати ідеальний відтінок. Такий варіант цілком підходить для перфекціоністів.

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Солома



Такий варіант є доволі бюджетним / фото: Depositphotos

Такий матеріал українцям теж відомий, і насправді складається не з соломи, а з дерева. Зі схожого матеріалу колись будувались будинки. Сьогодні плитами з пресованого дерева оздоблюються стіни в інтер'єрі житлових будинків. Після завершення монтажу ви зможете вибрати будь-який колір та просто пофарбувати готову стіну.

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