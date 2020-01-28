Обвита стрічками: в Австралії побудували незвичну шестиповерхову будівлю – фото

Нова спіральна шестиповерхова будівля від Кенго Кума в Сіднеї відзначилась незвичним виглядом фасаду. Будинок обвивають 20 тисяч метрів світлого дерева.

Незвичний фасад прикрашає будівлю громадського центру, пише Dezeen.

До слова: Будинок під Києвом переміг на міжнародному конкурсі в США



Будівля виглядає досить незвично / фото: Dezeen

Японський дизайнер ще в 2016 році обіцяв створити будівлю, яка буде максимально відкритою та впізнаваною.

Характерна форма біржі створена поєднанням шести зігнутих плит, обведених кутовими доріжками.



Будівля дасть багато робочих місць / фото: Dezeen

Всередині розташовані бібліотека, дитячий центр, ринковий зал та "makerspace" для підтримки творчих та технологічних початківців. На даху є бар та ресторан з видом на парк Тумбалонг, Китайський сад і Кокл-Бей.

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Здається, що на будинок "нанизали вермішель" / фото: Dezzen

Будівництво будинку та переосмислення простору навколо забезпечить житлом для 4200 людей і сподівається створити 2500 робочих місць, а також приверне більше відвідувачів та активності в цьому районі.

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