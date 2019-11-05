Очищення води в басейні: що варто знати та які існують варіанти

Щоб мати змогу насолодитись плаванням в басейні, просто установити його та наповнити водою замало. Кожен власник повинен пам'ятатати про очищення води.

Навіть найчистіша та найякісніша вода з часом втратить свої властивості. Щоб підтримувати воду в прийнятному стані, її треба постійно очищувати.

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Сьогодні існує багато способів для цього.

Популярні заходи з очищення води

Механічне



Найпростіший та найдешевший спосіб очищення води / фото samdizajner.com

Найпростіше фільтрування сітчастим сачком дозволить очистити воду від попадання великого та дрібного сміття у вигляді волосся, сміття чи листя.

Пісочний фільтр



Найефективнішим природним фільтром завжди був пісок / фото pikabu

Такий метод дозволить усунути всі найдрібніші частинки, що залишилися після проведеної загальної обробки та роботи з сіткою.

Знезараження хлором



Знезараження хлором є важливою складовою в боротьбі з бактеріями / фото horodom.cx.

Грунтується на застосуванні реагентів, що містять хлор. Можливе також застосування ультрафіолету або озону.

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Способів очищення води з кожним роком стає все більше. Проте фільтрування найелементарнішими способами дозволить уникнути поширення вірусів та хворіб.

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