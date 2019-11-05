Очищення води в басейні: що варто знати та які існують варіанти
Щоб мати змогу насолодитись плаванням в басейні, просто установити його та наповнити водою замало. Кожен власник повинен пам'ятатати про очищення води.
Навіть найчистіша та найякісніша вода з часом втратить свої властивості. Щоб підтримувати воду в прийнятному стані, її треба постійно очищувати.
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Сьогодні існує багато способів для цього.
Популярні заходи з очищення води
Механічне
Найпростіший та найдешевший спосіб очищення води / фото samdizajner.com
Найпростіше фільтрування сітчастим сачком дозволить очистити воду від попадання великого та дрібного сміття у вигляді волосся, сміття чи листя.
Пісочний фільтр
Найефективнішим природним фільтром завжди був пісок / фото pikabu
Такий метод дозволить усунути всі найдрібніші частинки, що залишилися після проведеної загальної обробки та роботи з сіткою.
Знезараження хлором
Знезараження хлором є важливою складовою в боротьбі з бактеріями / фото horodom.cx.
Грунтується на застосуванні реагентів, що містять хлор. Можливе також застосування ультрафіолету або озону.
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Способів очищення води з кожним роком стає все більше. Проте фільтрування найелементарнішими способами дозволить уникнути поширення вірусів та хворіб.
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