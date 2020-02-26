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Одна тисяча музеїв: в Маямі побудували 62-поверховий житловий будинок – фото

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Будинок розташований у музейній частині міста / ArchDaily

Навпроти Музейного парку в Маямі побудували житловий будинок на 62 поверхи. Дизайн вежі розроблений за зразком відомої архітекторки Захи Хадід.

Про новий проєкт пише Archdaily.

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Каркас будівлі спроєктований, щоб витримувати вітрові навантаження, які характерні для Флориди. "Одна тисяча музеїв" – так називається новий будинок.


Навколо будинку багато музеїв / фото: Archdaily

Фасад будинку виготовлений із міцного скла, до того ж залізобетонна основа здатна витримувати шторм.

Кривий екзоскелет будівлі впливає на планування квартир. Так, на нижніх поверхах балкони облаштовані на кутах, а на верхніх рівнях посередині конструкції.


У дизайні будівлі вписані ідеї Захи Хадід / фото: Archdaily

Зверху мешканці можуть користуватись кімнатою відпочинку, простором для проведення заходів. Також знизу розташований аква центр. На нижніх поверхах облаштують ландшафтні сади, тераси, басейн, та стоянку для автомобілів.


З верхніх поверхів відкривається прекрасний краєвид на місто та океан / фото: Archdaily

Дизайн покликаний виражати плинність, яка є одночасно структурною та архітектурною,
– розповів директор Zaha Hadid Architects, Кріс Лепін.

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Це перша будівля від архітектурної студії Захи Хадід / фото: Archdaily

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням

 

 

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Дизайн Ідеї для інтер'єру Новини США Ідеї для екстер'єру Архітектура
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