Одна тисяча музеїв: в Маямі побудували 62-поверховий житловий будинок – фото
Навпроти Музейного парку в Маямі побудували житловий будинок на 62 поверхи. Дизайн вежі розроблений за зразком відомої архітекторки Захи Хадід.
Про новий проєкт пише Archdaily.
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Каркас будівлі спроєктований, щоб витримувати вітрові навантаження, які характерні для Флориди. "Одна тисяча музеїв" – так називається новий будинок.
Навколо будинку багато музеїв / фото: Archdaily
Фасад будинку виготовлений із міцного скла, до того ж залізобетонна основа здатна витримувати шторм.
Кривий екзоскелет будівлі впливає на планування квартир. Так, на нижніх поверхах балкони облаштовані на кутах, а на верхніх рівнях посередині конструкції.
У дизайні будівлі вписані ідеї Захи Хадід / фото: Archdaily
Зверху мешканці можуть користуватись кімнатою відпочинку, простором для проведення заходів. Також знизу розташований аква центр. На нижніх поверхах облаштують ландшафтні сади, тераси, басейн, та стоянку для автомобілів.
З верхніх поверхів відкривається прекрасний краєвид на місто та океан / фото: Archdaily
Дизайн покликаний виражати плинність, яка є одночасно структурною та архітектурною,
– розповів директор Zaha Hadid Architects, Кріс Лепін.
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Це перша будівля від архітектурної студії Захи Хадід / фото: Archdaily
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