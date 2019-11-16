Оформлення фасаду заміського будинку – популярні стилі: фото
Якщо впливати на фасад багатоквартирних будинків власники квартир не можуть, то вибирати стиль фасаду свого заміського будинку – прерогатива господаря. Які існують варіанти, та яких правил треба дотримуватись?
Фасад можна оформлювати як строго у обраному стилі, так і комбінувати різні напрями.
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Стилі фасаду заміського будинку
Мінімалізм
Нічого зайвого та прямі кути – це про мінімалізм / фото: Allua
Найпоширеніший напрям на сьогодні – мінімалізм. Прихильники мінімалізму під час будівництва власного помешкання дотримуватимуться строгих ліній, без зайвих елементів декору. Відсутність скульптур, ліпнини та елементів "для краси" добре характеризує цей стиль.
Основні риси мінімалізму в фасаді:
- присутність великого відкритого простору;
- монохромність і застосування переважно світлих відтінків;
- установка прихованої підсвітки, яка виконує виключно практичну функцію;
- великі, часто панорамні вікна.
Стиль кантрі
Кантрі додає відчуття затишку / фото: lovimoment
Зародився в США та добре прижився в Україні. Головною рисою такого фасаду є практичність та простота в усьому. Особливістю цього стилю є використання органічних матеріалів. Велика кількість дерева – важлива риса фасаду в напрямі кантрі.
Головною перевагою такого фасаду буде його зносостійкість. Будинок ще багато років не потребуватиме ремонту.
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Середземноморський стиль
Уява малює сонячну Іспанію, дивлячись на цей будинок / фото: Хорошие дома
В Україні середземноморський стиль досі не надто популярний, тож цей напрям дозволить власнику виділятись. Цей стиль гармонійно поєднав у собі кантрі та мінімалізм.
Головні характеристики середземноморського стилю:
- використання переважно теплих відтінків при обробці фасаду;
- велика кількість вікон;
- не обов’язково ставити великі вікна – можна зробити цілий ряд з маленьких віконних прорізів, які дадуть будинку ефект нескінченності;
- велика кількість округлих форм і колон, які виконують практичну роль;
- балкони або тераси.
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