Оформлення фасаду заміського будинку – популярні стилі: фото

Якщо впливати на фасад багатоквартирних будинків власники квартир не можуть, то вибирати стиль фасаду свого заміського будинку – прерогатива господаря. Які існують варіанти, та яких правил треба дотримуватись?

Фасад можна оформлювати як строго у обраному стилі, так і комбінувати різні напрями.

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Стилі фасаду заміського будинку

Мінімалізм



Нічого зайвого та прямі кути – це про мінімалізм / фото: Allua

Найпоширеніший напрям на сьогодні – мінімалізм. Прихильники мінімалізму під час будівництва власного помешкання дотримуватимуться строгих ліній, без зайвих елементів декору. Відсутність скульптур, ліпнини та елементів "для краси" добре характеризує цей стиль.

Основні риси мінімалізму в фасаді:

присутність великого відкритого простору;

монохромність і застосування переважно світлих відтінків;

установка прихованої підсвітки, яка виконує виключно практичну функцію;

великі, часто панорамні вікна.

Стиль кантрі



Кантрі додає відчуття затишку / фото: lovimoment

Зародився в США та добре прижився в Україні. Головною рисою такого фасаду є практичність та простота в усьому. Особливістю цього стилю є використання органічних матеріалів. Велика кількість дерева – важлива риса фасаду в напрямі кантрі.

Головною перевагою такого фасаду буде його зносостійкість. Будинок ще багато років не потребуватиме ремонту.

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Середземноморський стиль



Уява малює сонячну Іспанію, дивлячись на цей будинок / фото: Хорошие дома

В Україні середземноморський стиль досі не надто популярний, тож цей напрям дозволить власнику виділятись. Цей стиль гармонійно поєднав у собі кантрі та мінімалізм.

Головні характеристики середземноморського стилю:

використання переважно теплих відтінків при обробці фасаду;

велика кількість вікон;

не обов’язково ставити великі вікна – можна зробити цілий ряд з маленьких віконних прорізів, які дадуть будинку ефект нескінченності;

велика кількість округлих форм і колон, які виконують практичну роль;

балкони або тераси.

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