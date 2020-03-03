Окрім кухні та ванної: де варто встановити пральну машину вдома

Класичним варіантом для розміщення пральної машини в українських квартирах завжди є кухня або ванна, проте не варто обмежуватись цими варіантами. Пропонуємо вам ідеї куди поставити пральну машину в будинку, та які бувають плюси і мінуси у варіантах – читайте в нашому матеріалі.

Перед встановленням машини варто не забувати, що поблизу має бути розетка та вихід до каналізації. Хоча дозволяється використовувати товсті потужні подовжувачі та додатковий шланг.

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Недоліки розміщення пральної машинки у ванній та кухні

Ванна

Обмежений простір у ванній зовсім не сприяє розміщенню там додаткових громіздких речей. Також у ванній незручно завантажувати пральну машинку через брак місця. Єдиним плюсом буде зручність прання, адже брудний одяг часто лишається у ванній після душу.

Кухня



Шум заважатиме всім мешканцям будинку / фото: Pinterest

Якщо у ванній є хоча б одна перевага, то розміщення пральної машинки у кухні – суцільний недолік. Вона не підійде у жоден інтер'єр, створюватиме додатковий шум в кімнаті, де мешканці проводять багато часу. До того ж, кухня часто служить обідньою зоною. Тому тут атмосфера повинна сприяти появі апетиту, а не навпаки.

Альтернативні варіанти розміщення пральної машинки

Комірчина, котельня



Великий простір дасть можливість вільному доступу до багатьох комунікацій будинку / фото: Bouw

Популярний варіант у Західній Європі. Місце, де у вас стоїть бойлер або котел точно буде хорошим варіантом для розміщення там ще й пральної машинки. Якщо у вас приватний будинок, то варто взагалі виділити окрему кімнату на котельню.

Балкон



Також один з хороших варіантів / фото: Stiralkainfo

Азійський варіант. Часто в далекосхідних країнах пральні машинки ставлять на балконі. Тут ви її не почуєте, проте більше проблем може виникнути з комунікаціями – особливо з доступом до каналізації. Також на балконі можна відразу висушити випрану білизну.

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За межами будинку

Якщо у вас приватний будинок, то варто подумати про винесення пральної машинки за межі власного дому. Її можна поставити у складському чи підсобному приміщенні. Сучасні агрегати легко витримують складні погодні умови.

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