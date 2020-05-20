Оновлений модельний ряд класичних електрокамінів Symphony: що нового

Компанія Dimplex презентувала оновлення модельного ряду найпопулярнішою серії класичних електрокамінів Symphony.

Дана серія користується великим попитом, завдяки демократичній ціні, простоті в монтажі і якісній картинці полум'я. Інженери компанії Dimplex оновили дизайн муляжу дров, збільшили функціонал і зробили управління сенсорним.

Нова серія Symphony йде з маркуванням XHD і складається з трьох найпопулярніших типорозмірів.

Dimplex Symphony XHD23 (XHD23L-INT)

екран – 23 дюйми



Розміри (ШхВхГ), мм – 584 x 520 x 191

Symphony XHD23 прийшов на заміну знятого з виробництва Dimplex Symphony 20. Компактний розмір цього каміна ідеально підійде для невеликих приміщень.

Dimplex Symphony XHD26 (XHD26L-INT)

екран – 23 дюйми



Розміри (ШхВхГ), мм – 660 x 479 x 191

Даний камін прийшов на зміну електрокаміна Dimplex Symphony 25 (DF2550-EU).

Dimplex Symphony XHD28 (XHD28L-INT)

екран – 28 дюймів

Розміри (ШхВхГ), мм – 695 x 597 x 191

Найпопулярніша діагональ серед серії Symphony. Цей електрокамін прийшов на зміну Dimplex Symphony 26 LED (DF2624L-INT).

Всі електрокаміни мають широкий функціонал. Вперше в підлогових класичних моделях реалізована функція зміни кольору підсвічування полум'я. Покращено ефект тління дров, тепер він став ще більш реалістичний і яскравий, що робить картинку вогню максимально реалістичною. Кнопки управління замінені сенсорною панеллю, яка автоматично включається дотиком і гасне при відсутності активності. Каміни мають електричний тепловентилятор потужністю 1,5 кВт, який здатний обігріти приміщення 15-20 кв.м, а за допомогою вбудованого термостата можна підтримувати бажану температуру в приміщенні. Обігрів і візуалізація полум'я можуть працювати як паралельно, так окремо один від одного. У режимі візуалізації полум'я споживання електроенергії мінімальні, всього 18 Вт завдяки LED технологій.

Подивитися і протестувати електрокаміни Symphony XHD можна в шоурумі Dimplex.

Отримати детальну консультацію фахівця за тел. 097 500 17 37, (050) 500 17 37. Фірмовий сайт електрокамінів Dimplex – dimplex-kaminy.com.ua.