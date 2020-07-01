Дизайнерська студія будує будинок з пап'є-маше на фермі в Техасі. Майже 500 кілограмів паперу використали, щоб створити будинок-прототип Agg Hab на техаському ранчо, який, як стверджують дизайнери, є однією з "найбільших у світі структур з пап'є-маше".

Великі нори були заглиблені майже на два метри в землю, щоб утворити куполи для пап'є-маше, які виготовлені з майже 500 кілограмів переробленого паперу та 200 літрів клею, пише видання Deezen.

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Команда заявила, що прототип є прикладом екологічного помешкання завдяки використаним матеріалам.

Більша частина проєкту була виготовлена з переробленого паперу, і увесь клей виготовили вручну командою на місці, не використовуючи продуктів тваринного походження та токсинів,

– поділився співзасновник I/thee Ніл Лукас Хітч.

Будинок неофіційно виступає, як одна з найбільших у світі структур з пап'є-маше. Коли світло проникає крізь отвори, воно відбивається від глянцевого паперу, створюючи майже церковне, сакральне середовище.



Ззовні ферма виглядає, як нора / Фото Deezen

Агг Хаб була створена в рамках цьогорічної резиденції Oakes Creek, яка щорічно проводиться на техаському ранчо, що належить художнику-ковбою, Джону Роберту Крафту.



Всередині чимало місця / Фото Deezen

Він входить до ряду проєктів, що експериментують із будівельними матеріалами. До інших належать 3D-друковані земляні споруди, створені Раелем Сан-Фрателло, щоб продемонструвати потенціал грязьової архітектури.