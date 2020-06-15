Популярність парових камінів постійно зростає в Україні, хоч не так давно про цей продукт мало хто знав, наприклад, люди, які подорожуючи в інші країни, бачили 3D електрокаміни в готелях або ресторанах, відкривали для себе цей дивовижний предмет інтер'єру, і, повертаючись додому, ставили собі за мета створити свій домашній затишок.

Зараз все частіше самі ж дизайнери, роблячи проєкти, пропонують прикрасити приміщення каміном, при цьому не мати проблем з димом, паливом і потреби в постійному обміні повітря.

На фото Dimplex Opti-Myst Cassette 500

У чому ж секрет 3D електрокаміна (або як його ще називають – камін з парою)? Це ніяких продуктів горіння, тільки заспокійлива картинка полум'я, що зачаровує. Не потрібні димоходи й дозвіл, а встановити паровий камін можна як в приватному будинку, так і в квартирі, навіть в дитячій кімнаті, адже камін при візуалізації не гріється, і отримати опік від нього неможливо, на відміну від класичного або біо- каміна.

Переваги 3D каміна з парою

Крім надреалістичної картинки вогню, 3D електрокамін ще й благодійно впливає на мікроклімат в приміщенні. Відбувається це тому, що візуалізація полум'я створюється за рахунок підсвічування пари.

У 3D електрокамін вбудований ультразвуковий парогенератор, який розбиває воду на пар, він клубочиться над муляжем декоративних дров, і просвічуючи, створює візуалізацію полум'я і диму. За своєю суттю, паровий камін працює як побутовий зволожувач повітря. При цьому, він має навіть невелику перевагу перед зволожувачем. Пар, який виходить з каміна, на кілька градусів підігрівається від ламп підсвічування і не осідає поруч, як це буває у зволожувачів, а клубочучи, розсіюється в повітрі, тим самим, не залишає на меблях калюжки і краплі води. Тому встановивши, наприклад, в дитячій кімнаті 3D електрокамін, ви вирішите проблему сухості повітря і додаткового нічного підсвічування, не кажучи вже про те, що паровий камін стане предметом гордості вашого чада перед однолітками.

Також сприятливо впливатиме на якість повітря паровий камін в будь-якій кімнаті, чи то у спальні або вітальні.

На фото Dimplex Opti-Myst Cassette 1000 PS

Крім зволоження повітря, моделі з функцією обігріву, можуть стати додатковим джерелом тепла. У камінах з цією функцією вбудований тепловентилятор, який здатний швидко нагріти приміщення і, за рахунок вбудованого термостата, підтримувати комфортну температуру в приміщенні. Перевагою перед стандартним нагрівачем є той же пар, який буде компенсувати недолік вологості від роботи обігрівача. Обігрівач і візуалізація полум'я можуть працювати паралельно і окремо один від одного. Ну і найголовніша перевага – це ваше особисте домашнє вогнище, яке стане центром уваги, вашою гордістю, і місцем проведення часу з друзями і рідними.

Недоліки 3D камінів

Як і більшість побутової техніки, 3D електрокамін вимагає обслуговування. Чим менш якісна вода заливається в камін для роботи (наприклад, неочищена водопровідна), тим швидше буде формуватися осад на ультразвуковій мембрані, який потрібно прибирати. Для обслуговування не потрібен сервісний фахівець або спеціальні знання, почистити мембрану просто, вона знаходиться у вільному доступі під контейнером з водою. Чистка проводиться спеціальною щіточкою, яка йде в комплекті з каміном. Залежно від жорсткості води, чистити від нальоту потрібно буде раз в 1-3 тижні. Крім чищення, вам також потрібно буде стежити за кількістю води в баку. При безперервній роботі каміна, води вистачає приблизно на 8 годин. Тобто при звичайному його використанні доливати воду потрібно буде 1 раз в 2-3 дні. Коли вода в каміні закінчується, він автоматично вимикається. Так само можна відзначити і вартість 3D камінів, вона вища, якщо порівнювати з простішим варіантом – 2D електрокамінами. Одна з причин вищої вартості 3D електрокамінів полягає у тому, що практично всі вони виробляються на заводі Dimplex в Ірландії. Саме Dimplex розробив дану технологію візуалізації і патент на цю технологію належить тільки їм.

Всі парові каміни Dimplex в своєму найменування позначаються – Opti-Myst (Опті-Міст). Наприклад, Dimplex Opti-Myst Cassette 400, де Cassette 400 – ця назва моделі, а Opti-Myst – серія. Правда, з недавніх пір, у продажу з'явилися 3D каміни бюджетного виробника – Royal Flame (Китай), він має не такий великий асортимент парових камінів, але, все ж, його моделі користуються великим попитом завдяки доступній ціні.

Подивитися наживо і протестувати електрокаміни марки Dimplex (Ірландія) і Royal Flame (Китай) можна в шоурумі Dimplex за адресою м.Київ, вул. Обсерваторна, 13/15 та вул. Анни Ахматової, 35. Отримати професійну консультацію щодо камінів Dimplex можна на фірмовому сайті dimplex-kaminy.com.ua, а щодо електрокамінів Royal Flame на сайті royal-flame.com.ua або за тел. 050 500 17 37 та 097 500 17 37.