Дизайнерська фірма з Китаю розробила вишукану ланудж-зону в одному з торговий центрів Гонконгу. За задумом, хол покликаний надавати відвідувачам відчуття перебування в японському саду. Весь простір тут поділений на дві частини, а колекція меблів та інтер'єр вражають.

В лаундж-зоні розмістили сад скульптур, квітник, рецепцію та виставкову зону для сезонних виставок. Друга частина виділена під ізольований приватний VIP-зал, повідомляє Archdaily.

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Вхід у VIP-зал позначений скульптурною стійкою з латуні та мармуру, який обраний завдяки унікальним кольорам, що нагадують цвітіння вишні.



На острівцях росте мох / Фото Archdaily

Саме VIP-зал схожий на таємний сад, який створює приватне та приємне оточення. Столи тут призначені для імітації скель у класичному японському саду, а елегантні дивани оббиті шкірою.



Саме VIP-зал вийшов дуже фотогенічним / Фото Archdaily

За допомогою зелених острівців та вишуканого інтер'єру, дизайнери прагнули створити обидва простори, які б надавали відвідувачам відчуття перебування у вітальні та саду одночасно.

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