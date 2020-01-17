Пентхаус з виглядом на Центральний парк в Нью-Йорку виставлений на продаж: фото

Триплекс пентхаус, розташований на верхівці одного із хмарочосів Нью-Йорка, виставлений на продаж. З вікон відкривається вид на відомий Центральний парк – вартість квартири 40 мільйонів доларів.

Загальна площа пентхаусу становить 10 тисяч квадратних футів (майже 930 квадратних метрів – 24 канал), пише Shock Mansion.

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Будинок розташований на 50-ярдовій південній лінії Центрального парку. З вікон можна побачити весь Центральний парк до Північного Мангеттена.



З протилежного боку відомий район міста Мангеттен / фото: Shock Mansion

Вільного простору в будинку 8 тисяч 523 квадратних футів (майже 792 квадратних метра). В будинку є п'ять спалень, п'ять з половиною ванних кімнат, великий салон, кілька віталень, їдалень та велика кухня.



Так виглядає салон квартири / фото: Shock Mansion

Житловий та розважальний простір поза будинком становить 1125 квадратних футів (104 квадратних метри), включно з приватною терасою площею 425 квадратних футів (39 квадратних метри), що виходить на Центральний парк.

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Пентхаус розташовується під самим дахом будинку / фото: Shock Mansion

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