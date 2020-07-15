Квартира, яка розташована в центрі Риму, була повністю модифікована. Зміни стосуються планування та стилю інтер'єру. Першим критерієм, яким керувались дизайнери під час реновації, було отримання більшої кількості світла – для цього довелось знести коридор всередині. Більше фото квартири дивіться в матеріалі.

На місці коридору поставили три пари скляних дверей у стіні, яка відокремлює вітальню від великої тераси, повідомляє Archdaily.

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В плануванні квартири передбачені кухня, їдальня, вітальня, спальні, ванни кімнати та невеликий офіс. Інтер'єр виконаний у мінімалістичному стилі та пастельних кольорах, також дизайнери вирішили додати зелені.



Зелень – повинна зробити інтер'єр живішим / Фото Archdaily

Під кухонним острівцем викладено килим зі старих плиток (їх витягнули зі старої квартири та відреставрували), щоб створити своєрідну імітацію дерев'яної підлоги. У спальні стіни та стелі обрамлені залізом та скляною конструкцією.



Стелі в деяких кімнатах заслуговують окремої уваги / Фото Archdaily

На великій терасі є кухня просто неба, обідня та житлова площа. Теплі кольори та чорні деталі – це завершення всього проєкту.

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