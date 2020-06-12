Питання перепланування квартир в панельних будинках постає особливо гостро через велику кількість саме таких будівель в українських містах. Класичне планування в панельних помешканнях часто буває незручним. Як правильно зробити перепланування та з чого варто почати роботу – читайте в нашому матеріалі.

Спочатку варто відмовитись від зайвих речей. Проте постає питання як визначити, що є однозначно зайвим, а що необхідним? Це питання справді контраверсійне, повідомляє Дизайн 24.

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Поради щодо перепланування однокімнатної квартири в панельному будинку

Зайві речі

Квартири в панельних будинках мають невелику площу, тому кожен зайвий предмет забирає і без того малий простір. Щоб полегшити цей процес, експерти рекомендують скласти детальний список того, які речі вам дійсно потрібні, а від яких можна позбутися.



Більшість наших речей нам просто непотрібні / Фото Unsplash

Як правильно такий список складається з кількох пунктів. Оптимальний перелік необхідних речей для молодої сім’ї:

дитяче ліжко;

спальне місце батьків;

кухонне начиння і меблі;

холодильник;

шафа;

пральна машинка;

за бажанням – комп'ютер, телевізор, комод або туалетний столик, спортивний тренажер або ще одна інша річ.

Вибір стилю

Основою будь-якого інтер'єру є вибір відповідного стилю. На жаль, для квартир, розташованих в панельних будинках, підходять далеко не всі стилі. Точно використовувати не варто класичний, адже він призначений для просторих приміщень.



Популярним сьогодні є стиль лофт / Фото Unsplash

Для невеличкої квартири дизайнери радять звернути увагу на кантрі, деякі етнічні стилі, модерн, мінімалізм або ж лофт. Ці стилі допомагають розкрити кожну деталь невеличкого приміщення.



Класичний стиль виглядатиме безглуздо в маленькій квартирі / Фото Unsplash

Наприклад, кантрі відомий своїми світлими відтінками в інтер'єрі, які візуально зроблять вашу квартиру більшою. Мінімалізм, своєю чергою, входить до категорії сучасних дизайнерських стилів. Для нього характерні мінімальний набір меблів з максимальною функціональністю.

Зміна планування

Після того як ви визначились зі стилем та необхідними предметами, настав час робити власне перепланування.



Використання балкону допоможе розширити вашу вітальню / Фото Unsplash

Квартири в панельних будинках часто оснащені балконами, які дизайнери радять перетворювати на лоджії. Таким чином ви збільшите простір самої квартири. Сьогодні існує безліч варіантів облаштування квартири з лоджією.

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Кухні в сучасних панельних будинках володіють достатньою кількістю квадратних метрів для того, щоб була можливість облаштувати тут іншу кімнату. Наприклад, дитячу або спальню для батьків, а саму кухню перенести в комірчину та сполучити з рештою квартири.

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