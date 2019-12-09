Дизайн однокімнатної хрущовки – як правильно використати обмежений простір

Українські міста рясніють маленькими та незручними хрущовками. Часто такі квартири однокімнатні та надто незручні для життя. Як перетворити обмежений простір однокімнатної хрущовки на зручне сучасне помешкання з необхідними меблями – у нашому матеріалі.

Існує чимало способів візуально розширити хрущовку. Не забувайте, що в маленьких квартирах все повинно бути на своїх місцях.

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Як ефективно використати простір однокімнатної хрущовки?

Пропорції



Використовуйте малі та середні меблі / фото: Diesel Forum

Надмірно великі предмети меблів стануть лише проблемою для маленької кімнати; величезні картини будуть здаватися ще більшими, ніж вони є насправді.

Ідеальним варіантом в інтер’єрі однокімнатної хрущовки будуть предмети середнього розміру. Значні відмінності в пропорціях будуть виглядати безглуздо, також це банально незручно. Наприклад, величезний обідній стіл поруч з маленьким розкладним диваном буде виглядати безглуздо.

Якщо у вас велика родина, то краще використовувати розкладні стіл або ліжко.

Переосмислення функцій

Єдина кімната може виконувати одночасно різні функції – спальні, кабінету і вітальні. У цьому випадку бажано зонувати простір.

Зони можна поділити візуально (за допомогою кольору, різних матеріалів, освітлення) або з використанням легких перегородок чи ширм.

Як візуально збільшити кімнату?



Освітлення по периметру візуально розширює кімнату / фото: Сегодня

найкращим кольором для стелі при оформленні інтер’єру однокімнатної хрущовки буде білосніжний;

можна забути про багаторівневу стелю, а також різні варіанти декоративної обробки, малюнок;

клеїти шпалери потрібно до самої стелі, тоді вона буде здаватися вищою;

також можна зробити додаткове освітлення стелі по периметру кімнати;

хорошим варіантом буде натяжна стеля;

підійде також дзеркальна стеля, проте такий варіант не всім сподобається.

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Які меблі вибрати?



Зонування додасть комфорту вашій квартирі / фото: Pinterest

багатофункціональність – головна риса усіх меблів маленької хрущовки;

усе повинно бути якомога легшим, уникайте масивних крісел, шаф чи ліжок;

ефективно використовуйте площі. Телевізор або вазони краще повісити на стіну.

забудьте про килими на стінах, покривала, великі подушки. Усе повинне бути легким та невеликим;

мінімалізм – ваш найкращий варіант для оформлення дизайну в хрущовці.

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