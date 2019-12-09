Дизайн однокімнатної хрущовки – як правильно використати обмежений простір
Українські міста рясніють маленькими та незручними хрущовками. Часто такі квартири однокімнатні та надто незручні для життя. Як перетворити обмежений простір однокімнатної хрущовки на зручне сучасне помешкання з необхідними меблями – у нашому матеріалі.
Існує чимало способів візуально розширити хрущовку. Не забувайте, що в маленьких квартирах все повинно бути на своїх місцях.
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Як ефективно використати простір однокімнатної хрущовки?
Пропорції
Використовуйте малі та середні меблі / фото: Diesel Forum
Надмірно великі предмети меблів стануть лише проблемою для маленької кімнати; величезні картини будуть здаватися ще більшими, ніж вони є насправді.
Ідеальним варіантом в інтер’єрі однокімнатної хрущовки будуть предмети середнього розміру. Значні відмінності в пропорціях будуть виглядати безглуздо, також це банально незручно. Наприклад, величезний обідній стіл поруч з маленьким розкладним диваном буде виглядати безглуздо.
Якщо у вас велика родина, то краще використовувати розкладні стіл або ліжко.
Переосмислення функцій
Єдина кімната може виконувати одночасно різні функції – спальні, кабінету і вітальні. У цьому випадку бажано зонувати простір.
Зони можна поділити візуально (за допомогою кольору, різних матеріалів, освітлення) або з використанням легких перегородок чи ширм.
Як візуально збільшити кімнату?
Освітлення по периметру візуально розширює кімнату / фото: Сегодня
- найкращим кольором для стелі при оформленні інтер’єру однокімнатної хрущовки буде білосніжний;
- можна забути про багаторівневу стелю, а також різні варіанти декоративної обробки, малюнок;
- клеїти шпалери потрібно до самої стелі, тоді вона буде здаватися вищою;
- також можна зробити додаткове освітлення стелі по периметру кімнати;
- хорошим варіантом буде натяжна стеля;
- підійде також дзеркальна стеля, проте такий варіант не всім сподобається.
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Які меблі вибрати?
Зонування додасть комфорту вашій квартирі / фото: Pinterest
- багатофункціональність – головна риса усіх меблів маленької хрущовки;
- усе повинно бути якомога легшим, уникайте масивних крісел, шаф чи ліжок;
- ефективно використовуйте площі. Телевізор або вазони краще повісити на стіну.
- забудьте про килими на стінах, покривала, великі подушки. Усе повинне бути легким та невеликим;
- мінімалізм – ваш найкращий варіант для оформлення дизайну в хрущовці.
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