Дизайн однокімнатної хрущовки – як правильно використати обмежений простір

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Важливо не перевантажувати простір зайвими елементами / Interior design

Українські міста рясніють маленькими та незручними хрущовками. Часто такі квартири однокімнатні та надто незручні для життя. Як перетворити обмежений простір однокімнатної хрущовки на зручне сучасне помешкання з необхідними меблями – у нашому матеріалі.

Існує чимало способів візуально розширити хрущовку. Не забувайте, що в маленьких квартирах все повинно бути на своїх місцях.

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Як ефективно використати простір однокімнатної хрущовки?

Пропорції


Використовуйте малі та середні меблі / фото: Diesel Forum

Надмірно великі предмети меблів стануть лише проблемою для маленької кімнати; величезні картини будуть здаватися ще більшими, ніж вони є насправді.

Ідеальним варіантом в інтер’єрі однокімнатної хрущовки будуть предмети середнього розміру. Значні відмінності в пропорціях будуть виглядати безглуздо, також це банально незручно. Наприклад, величезний обідній стіл поруч з маленьким розкладним диваном буде виглядати безглуздо.

Якщо у вас велика родина, то краще використовувати розкладні стіл або ліжко.

Переосмислення функцій

Єдина кімната може виконувати одночасно різні функції – спальні, кабінету і вітальні. У цьому випадку бажано зонувати простір.

Зони можна поділити візуально (за допомогою кольору, різних матеріалів, освітлення) або з використанням легких перегородок чи ширм.

Як візуально збільшити кімнату?


Освітлення по периметру візуально розширює кімнату / фото: Сегодня

  • найкращим кольором для стелі при оформленні інтер’єру однокімнатної хрущовки буде білосніжний;
  • можна забути про багаторівневу стелю, а також різні варіанти декоративної обробки, малюнок;
  • клеїти шпалери потрібно до самої стелі, тоді вона буде здаватися вищою;
  • також можна зробити додаткове освітлення стелі по периметру кімнати;
  • хорошим варіантом буде натяжна стеля;
  • підійде також дзеркальна стеля, проте такий варіант не всім сподобається.

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Які меблі вибрати?


Зонування додасть комфорту вашій квартирі / фото: Pinterest

  • багатофункціональність – головна риса усіх меблів маленької хрущовки;
  • усе повинно бути якомога легшим, уникайте масивних крісел, шаф чи ліжок;
  • ефективно використовуйте площі. Телевізор або вазони краще повісити на стіну.
  • забудьте про килими на стінах, покривала, великі подушки. Усе повинне бути легким та невеликим;
  • мінімалізм – ваш найкращий варіант для оформлення дизайну в хрущовці.

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Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Дизайн Ремонт Ідеї для дому Ідеї для інтер'єру Спальня Вітальня
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