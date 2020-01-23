Перепланування квартири: що робити не рекомендується

Купуючи квартиру, нас не завжди влаштовує стандартне планування помешкання. Маленьку ванну, чи занадто велику кухню легко можна скоригувати, перепланувавши помешкання. І якщо допомога дизайнерів та архітекторів допоможе уникнути неприємностей, то самостійне перепланування часто тягне за собою багато банальних помилок. Чого не варто робити переплановуючи квартиру – читайте у нашому матеріалі.

Часто перепланування квартири вимагає юридичного оформлення, тому перед початком робіт варто вивчити всі тонкощі цього питання.

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Що не можна робити при переплануванні квартири

Опорні стіни



Опорні стіни є у всіх будинках / фото: Chukas

Усі стіни діляться на два типи: опорні та перегородки. Якщо стіна належить до другого типу, то зносити її можна без жодних наслідків для міцності будинку. Але якщо ви захочете забрати одну з опорних стін, то існує великий ризик руйнування цілого будинку.

Розміщення кухні



З кухнею теж можуть виникнути проблеми / фото: Sidekix Media

Зносити стіну між кухнею з газовою плитою та житловим приміщенням теж заборонено. Такий дозвіл можна отримати лише якщо у вас двокімнатна чи більша квартира. Проте навіть в такому випадку ви будете змушені поставити розсувні двері.

Також розташувати кухню над вітальнею сусіда знизу не вийде. Проте проблем не виникне, якщо ви живете над магазином чи банком.

Ванна



Система водопроводу та каналізації ще на стадії проєктування будинку визначили місце для ванни / фото: Francesca Tosolini

Змінити розташування ванної кімнати у багатоповерховому будинку не лише юридично неможливо, але й фізично. Усі ванні та санвузли завжди розміщуються один над одним.

Також, декоруючи ванну кімнату, не забувайте, що всі комунікації повинні бути сховані так, щоб до них можна було легко дістатись у разі поломки.

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Каміни



В конструкції квартири просто не передбачена настільки потужна витяжка / фото: Jessica Johnston

Класичні каміни на дровах є забороненими у багатоквартирному будинку. Проте добре підійдуть електричні декоративні аналоги.

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