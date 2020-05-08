Під час карантину дизайнер від нудьги спроєктував дизайн будинку на березі моря – фото
Під час карантину багато дизайнерів втратили роботу або клієнтів, проте, щоб не втрачати професійних навичок – потрібно тренуватися. Саме тому дизайнер компанії Child Studio під час карантину спроєктував ідилічну морську віллу для відпочинку на березі моря.
Проєкт створений за допомогою програм 3-D візуалізації, пише Dezeen.
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Проєкт отримав свою назву від бренду по догляду за шкірою Plenaire, який до недавнього часу працював з Child Studio над розробкою інтер'єрів майбутнього магазину в Лондоні.
Отвір над ванною спроєктований так, щоб освітлювати воду всередині / фото: Dezeen
Під час періоду карантину ми опиняємось обмеженими чотирма стінами, а уявні простори можуть забезпечити деякий ескейпізм та насолоду,
– розповів розробник.
Так виглядає спальня в уявному будинку / фото: Dezeen
Уявний будинок має сонячний, побілений інтер'єр, схожий на типові вілли, які прикрашають узбережжя грецьких островів.
В його центрі вітальні кругла ванна, оточена короткими сходами. Вони ведуть до невеличкої спальні.
За задумом кімната пропонує краєвид на Егейське море / фото: Dezeen
На протилежній стороні будинку розташована ступінчаста зона для душу з обпаленими помаранчевими стінами.
Візуалізація вийшла дуже скрупульозною / фото: Dezeen
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Пляжні приладдя, такі як солом'яні шапки, смугасті рушники та віяло були розставлені по всьому будинку, а також безліч керамічних орнаментів та декоративних фрагментів.
Вікна в будинку незасклені через посушливий клімат.
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