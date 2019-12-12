Облицювання плиткою підлоги на балконі: плюси та різновиди покриття

Як балкон так і лоджія з часом потребують ремонту. Існує багато різновидів підлогового покриття, проте саме керамічна плитка прослужить вам найдовше. Які є види плитки та в чому ж її перевага – читайте в нашому матеріалі.

Питання щодо грамотного облаштування балкону або лоджії є актуальним для багатьох мешканців як великих міст так і маленьких сіл.

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Плюси в керамічної плитки

Надійність



Підлогове покриття на балконі повинне бути надійним / фото: Design and Decor

Якщо ваша лоджія чи балкон засклені, це ще не означає, що тепер ви захищені від перепадів температури. А керамічна плитка готова витримати екстремальні умови та прослужити не один рік.

Захищеність

На балконі імовірність виникнення конденсату збільшується. В таких умовах плитка теж хороший варіант, бо з керамічного покриття плями швидко змиваються, а вода легко витирається.

Естетичність



Керамічне покриття може виглядати справді красиво / фото: Ідеї декору

З сьогоднішнім вибором видів підлогової плитки, знайти узор чи навіть цілий малюнок, який припаде вам до душі дуже легко. Таке покриття зробить підлогу у вашій лоджії або балконі не лише багатофункціональною, але й красивою.

Види керамічної плитки

Керамічна або кахельна

Основними матеріалами для цього виду плитки є глина і пісок, пізніше її обробляють в печі. В кінці плитку покривають спеціальною поливкою. Саме глянець додає блиску керамічному покриттю. Таку підлогу легко мити, на відміну від інших видів кераміки.

Ще однією перевагою цього типу буде ціна. Звичайна керамічна плитка обійдеться вам дешевше ніж інші види підлогового покриття.

Керамічний граніт



Ціна такого покриття не з дешевих / фото: Добрий господар

Процес виготовлення тут трохи складніший: розчин з глини піддають сильній напрузі, потім матеріал обпалюють за дуже високої температури. Завдяки цьому, настил виходить дуже схожим на справжній граніт.

Така підлога буде найстійкішою до температурних змін. Керамічний граніт буває з глянцевим покриттям, але існують і плити в чистому вигляді. Перевагою цього варіанту є широкий вибір кольорів і різноманіття текстури поверхні. Проте граніт відносно дорого вам обійдеться.

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Кварцвінілове покриття

Кварцвініл є одним з видів полімерної плитки, її структура складається з полівінілхлориду та кварцу. Така підлога має велику міцність. Фішкою є поліуретанова плівка, яка і виконує тут зносостійку функцію.

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