Піцерія 70-х років у Монреалі – соковитий дизайн та незвичні фактури: фото

Її кольори, сміливе використання фактур та старовинних предметів покликані нагадати про "дух італійських сімейних ресторанів".

Тонкі стрічки з дерева підкреслюють зелені стелі та білі соснові панелі на стіні в цьому закладі.

Піцерія Веста, розташована в мікрорайоні Віллерей Монреаля, пише видання Deezen.

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По-своєму сучасний дизайн Vesta викликає дух італійських сімейних ресторанів, поширених у Північній Америці протягом 1970-х,

– поділився дизайнер.

Вагонка з білої сосни покриває половину стін, а інша частина пофарбована темно-зеленим кольором, який пролягає на всю стелю ресторану. Стрункі дубові смуги, покладені до поверхні, утворюють лінійний, геометричний малюнок.



Звичайна біла вагонка може виглядати естетично / фото: Deezen

В центрі ресторану розміщений брусок у формі Г у бежевому покритті зі сталі та білим дубом. Дубова шафа, оброблена чорними сталевими рамками та склом, утворює освітлену вітрину для вибору вина на обшитій стіні за барною стійкою.



Банки томатної пасти додають атмосфери / фото: Deezen

Червоні шкіряні табурети біля прилавку співзвучні бенкетному сидінню біля стіни. Старовинні обідні стільці з деревини забезпечують додаткове сидіння навколо столів, виготовлених з великої мармурової плитки Carrara, а на їх краях є дубова облямівка.



Дизайнери певні, що не лише смачна їжа може приваблювати відвідувача / фото: Deezen

Відкрита кухня дозволяє відвідувачам бачити, як готують їжу. Графічні жовті коробки для піци розміщені вздовж шестиметрової білої стійки, що простягається над кухонним столом, який був сконструйований для розміщення великої кількості замовлень на винос.

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