Поламаний будинок: фото інтер'єру приміщення з заплутаним плануванням – фото
Цей приватний будинок почали будувати ще у 70-х роках минулого століття, втім власник раптово покинув будівництво після Гвоздикової революції в Португалії. Втім сьогодні будівлю добудували, а заплутане планування з численними сходами вирішили залишити.
Будинок лишався покинутим протягом 42 років, повідомляє Archdaily.
Вас може зацікавити: Жовта кухня та стильний гараж: фото дерев'яного будинку з Бразилії
Зовні приміщення здається типовим португальським таунхаусом, але через дивну форму самої ділянки, будинок отримав незвичний інтер'єр.
Будинок не має входу на першому поверсі / Фото Archdaily
Так, ділянка дозволяла будувати широкий та довгий будинок з двох боків, але посередині вона дуже звужувалась.
Гість в такому будинку має шанси загубитись / Фото Dezeen
Технічно було майже нереально звести будинок таких розмірів на цьому місці, але внаслідок використання численних колон та сходових маршів, будівлі вдалось зберегти міцність.
А так тут виглядає кухня / Фото Archdaily
Також кожна кімната тут виконує універсальні функції, а кухня, яка розташована в центрі, також є точкою перетину майже усіх сходових маршів.
Читайте також: Авто в їдальні: в Бельгії перетворили конюшню на житловий будинок – красиві фото
Сам будинок є бетонним, а інтер'єр частково облицьований плиткою тераццо та дерев'яними панелями.
Дивіться більше фото будинку з заплутаним плануванням:
-
Електроенергія та електрокамін: скільки споживає, економічні електрокаміни, робота на обігріві11 червня , 13:12
-
Надкушені будинки: в горах на Майорці звели прекрасні кам'яні приміщення – фото інтер'єру1 серпня , 11:19
-
Строгість та вишуканість: дизайн приватного будинка з напівпрозорою стіною – фото3 серпня , 21:25