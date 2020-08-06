Цей приватний будинок почали будувати ще у 70-х роках минулого століття, втім власник раптово покинув будівництво після Гвоздикової революції в Португалії. Втім сьогодні будівлю добудували, а заплутане планування з численними сходами вирішили залишити.

Будинок лишався покинутим протягом 42 років, повідомляє Archdaily.

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Зовні приміщення здається типовим португальським таунхаусом, але через дивну форму самої ділянки, будинок отримав незвичний інтер'єр.



Будинок не має входу на першому поверсі / Фото Archdaily

Так, ділянка дозволяла будувати широкий та довгий будинок з двох боків, але посередині вона дуже звужувалась.



Гість в такому будинку має шанси загубитись / Фото Dezeen

Технічно було майже нереально звести будинок таких розмірів на цьому місці, але внаслідок використання численних колон та сходових маршів, будівлі вдалось зберегти міцність.



А так тут виглядає кухня / Фото Archdaily

Також кожна кімната тут виконує універсальні функції, а кухня, яка розташована в центрі, також є точкою перетину майже усіх сходових маршів.

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Сам будинок є бетонним, а інтер'єр частково облицьований плиткою тераццо та дерев'яними панелями.

Дивіться більше фото будинку з заплутаним плануванням: