Польська дизайнерка створила офлайн-крісло: фото

Польська дизайнерка Агата Новак створила крісло, яке блокує доступ до мережі. Над кріслом жінка працювала з 2015 року.

Людина, яка сидить в кріслі, не зможе підключитися до інтернету, пише Територія.

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Крісло допомагає відпочити від смартфона / фото: Територія

Крісло нагадує відчинену кабіну з місцем для сидіння. Вгорі є відкидний дах, а з трьох сторін крісло оточують м'які стіни. Всередині навіть є маленька "офлайн-кишенька", в яку можна поставити свій смартфон.

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В кишеньці смартфон не зможе під'єднатись до інтернету / фото: Територія

На розробку такого крісла її відштовхнула статистика, за якою людина в середньому витрачає дві години на день на свій смартфон. За допомогою цього крісла дівчина хоче створити "тихе та затишне місце" для цифрового детоксу.

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