5 найчастіших помилок при ремонті кухні – фото

Роблячи ремонт на кухні власноруч, досить часто результат не виправдовує очікувань. Проте, уникнути помилок під час ремонту можна після вивчення загальновідомих. Які помилки найчастіше допускають при ремонті кухні – читайте в нашому матеріалі.

Ремонт на кухні для сім'ї часто є предметом сварок та великим стресом.

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5 найпоширеніших помилок при ремонті кухні

Невдале підлогове покриття



Плитка є найпрактичнішим варіантом для кухні / фото: Pobudova

Інколи заради економії, на підлозі кухні ставлять ламінат. Сам факт наявності цього матеріалу на підлозі кухні вже є програшним варіантом. Проте непрактичним та провальним рішенням буде поєднання плитки та ламінату. Оптимальним рішенням буде застосування лише керамічної плитки.

Колір



Сьогодні білосніжні кухні є досить популярними / фото: Woodform

Попри естетичність білосніжного чи вугільно-чорного дизайну кухні, такі варіанти додадуть вам справжніх проблем під час прибирання. На білих меблях добре помітні плями, а на чорному фурнітурі в очі впадатимуть сліди від води.

Саме тому найкраще використовувати комбінації з кількох кольорів під час планування дизайну.

Освітлення та електрика



Робоча зона тут затемнена / фото: Ariastone

Часто за бажанням облаштувати оригінальний дизайн на кухні ми забуваємо про важливість освітлення. Приглушене світло добре підійде для спальні, проте про яскраве освітлення робочих поверхонь варто подумати заздалегідь.

Щодо розеток, то з урахуванням кількості предметів, встановлювати варто не менше восьми гнізд.

Тепла підлога



Завчасно визначте, де стоятимуть меблі / фото: Budivnik

Встановлення теплої підлоги є хорошим рішенням для кухні, адже там ви проводите багато часу. Але варто врахувати, що під меблями та холодильником підігрів не лише не принесе користі, але й може пошкодити техніку та фурнітуру.

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Незручне розташування техніки



Мікрохвильова піч над газовою плитою є поганим варіантом / фото: Comfy

Перед ремонтом візьміть до уваги, що кухонна техніка не може розташовуватись на рівні грудей чи голови. Оптимальним рішенням стане рівень поясу дорослої людини. В такому випадку користування кухнею буде приємним для всіх мешканців будинку.

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