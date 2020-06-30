Нещодавно в Південній Кореї представили колекцію з меблів, які зроблені з алюмінієвих труб, які були вдарені, складені і просто зварені в пом'яті форми. Вирізняють стільці також їхні насичені кольори. Цікаво, що кожен вигин робив особисто дизайнер.

Йеон Цзіньеон – дизайнер, який склав колекцію меблів, пише Dezeen.

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Стільця виготовлені з анодованого алюмінію. "Анодне" покриття вдається отримати внаслідок електрохімічного процесу, який надає їх поверхням глянцевого покриття.



Зовні стільці більше нагадують іграшки / Фото Dezeen

Дизайнер використав стільці щоб показати, як предмети можуть служити відповідно до свого призначення, навіть якщо вони у поганому стані.



Ці стільці не виходитимуть в масове виробництво / Фото Dezeen

У своїй майстерні в Сеулі Йеон сам натискав, складав, вдаряв та зварював алюмінієві труби перед шліфуванням та анодуванням, щоб надати кожному шматочку яскраву обробку.



Дизайнер вкладав у свою колекцію сенс / Фото Dezeen

Те, що було відкинуто та витрачено, може стати хорошим матеріалом,

– пояснив свою позицію дизайнер.

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Попри те, що стільці здаються поламаними, їх досі можна використовувати як звичайні. Проте сидіти на них все ж незручно.