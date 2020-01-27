Як вибрати та замовити портали для електрокамінів

Портал для електрокаміна – це декоративне оздоблення, яке приховує його технічні сторони, а також створює завершену картинку каміна в цілому.

Для створення порталу можуть використовуватися різні матеріали, оскільки електрокамін не гріється і не має якихось обмежень.

Найпопулярніші матеріали для порталу – це камінь, дерево або гіпс. Буває і зовсім бюджетний варіант, він в основному поставляється з Китаю в комплекті з електричним каміном, і вироблений з поліуретану.

Основні переваги дерев'яних порталів

Натуральні матеріали

Замовник сам може вибрати матеріал для порталу. В основному для здешевлення корпус роблять з МДФ, а зверху клеять масив і з нього ж роблять обробку порталу. За бажанням можна зробити портал повністю з дерева, виглядати він буде ефектно і дорого, але і вартість його виробництва, звісно, значно зросте.

Практичність

Крім декоративної складової, портал можна зробити і практичним в щоденному використанні. Наприклад, часто роблять всередині самого порталу бар для алкоголю, шафки або тайник.

Великий ціновий діапазон

Ціна порталу буде залежати від складності конструкції, декоративного оздоблення та матеріалу. Початок цінового діапазону досить демократичний.

Розбірна конструкція

Розбірна конструкція порталу спрощує його транспортування і дає можливість в майбутньому перенести портал з каміном в інше місце.

Як замовити портал для електрокаміна

Основна рекомендація при замовленні порталу – спочатку визначитися з електричним каміном. Часта помилка полягає у тому, що замовляють портал або роблять нішу під камін за бажаними розмірами, ще не обравши камін. Потім доводиться мати справу з проблемою підбору топки. Модельний ряд електрокамінів обмежений і поміняти розміри корпусу неможливо, тому доводиться переробляти розміри обрамлення.

Перед виробництвом порталу або ніші рекомендуємо спочатку придбати електрокамін, адже якщо це довгий проєкт (в разі ніші в стіні), то можна зіткнутися з проблемою, коли електрокамін, під який ви робите нішу, знімають з виробництва або оновлюють, і монтажні розміри каміна можуть змінитися. А в разі порталу, якщо ви замовляєте портал і топку в різних місцях, може зіграти роль простий людський фактор, і при виробництві можуть бути взяті не коректні розміри з документації.

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